Thalys-terrorist veroordeeld tot levenslange celstraf

De man die in 2015 probeerde een aanslag te plegen in de Thalys van Amsterdam naar Parijs, moet levenslang de gevangenis in. Ayoub el-Khazzani is donderdag door de rechtbank in Parijs schuldig bevonden aan poging tot moord met terroristisch oogmerk, melden internationale persbureaus. Treinpassagiers konden voorkomen dat El-Khazzani een bloedbad aanrichtte.

El-Khazzani (31) kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Als hij dat verliest, is de kans groot dat hij ook daadwerkelijk de rest van zijn leven in de gevangenis moet doorbrengen. Net als in Nederland duurt een levenslange gevangenisstraf in Frankrijk ook echt levenslang. Drie handlangers van El-Khazzani kregen celstraffen van tussen de zeven en 27 jaar opgelegd.

Op 21 augustus 2015 kwam de Marokkaan El-Khazzani met ontbloot bovenlijf en een automatisch wapen uit de wc van de Thalys tevoorschijn. Een passagier slaagde erin het geweer van hem af te pakken, maar werd daarna in zijn rug geschoten door El-Khazzani, die ook nog over een pistool bleek te beschikken. De man overleefde de aanval. El-Khazzani pakte zijn geweer weer op, voordat hij definitief werd uitgeschakeld door drie Amerikanen, onder wie twee militairen op verlof. Een van hen liep flinke verwondingen op tijdens de worsteling met de terrorist, die met een mes op hem instak.

Lees meer over de Thalys-aanval: ‘Die dag moesten wij sterven’

‘Blindelings’

El-Khazzani handelde in opdracht van Abdelhamid Abaaoud, de Belgische IS-terrorist die ook achter de aanslagen in Parijs in november 2015 zat. Tijdens het proces beweerde El-Khazzani dat hij opdracht had gekregen alleen de Amerikaanse militairen te doden. Hoe hij de in burger geklede mannen als zodanig had moeten herkennen, kon El-Khazzani niet uitleggen. In plaats daarvan achten de rechters bewezen dat de terrorist, die driehonderd patronen voor zijn geweer bij zich had, van plan was „blindelings en zonder onderscheid” zoveel mogelijk passagiers te doden.

El-Khazzani beweerde ook dat hij zich had laten overmeesteren omdat hij op het laatste moment twijfelde, maar dat geloofden de rechters evenmin. Dat de „moorddadige” aanval mislukte, is volgens de rechters vooral te danken aan een „samenloop van bijzonder onwaarschijnlijke omstandigheden”. Niet alleen toonden de passagiers zich „buitengewoon moedig”, ook haperde El-Khazzani’s geweer op het moment dat hij daar na zijn eerste ontwapening iemand mee wilde doodschieten.