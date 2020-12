Speel het spannende vaccinatiespel

Download hier je eigen A4-versie van het spel. Knip uit en speel mee!

Vaccinatie! - het spel

Speel mee, wees scherp! Ook geschikt voor Zoom! Er heerst een pandemie! Gelukkig kan een vaccin uitkomst bieden, maar een enkeling doet er alles aan om te voorkomen dat mensen vaccinaties krijgen…

Doel van het spel

Burger. Zorg ervoor dat alle spelers minstens één vaccin krijgen en bereik zo groepsimmuniteit. Zodra iedereen gevaccineerd is, winnen de burgers!

Lange Frans. Voorkom groepsimmuniteit, door zoveel mogelijk vaccins te vernietigen. Kan niet iedereen meer op tijd gevaccineerd worden? Dan wint de Lange Frans! Heeft Lange Frans drie vaccinaties óf het Russisch vaccin gekregen? Dan winnen de burgers!

Spelregels

Voorafgaand aan het spel: kies een spelleider. Alle overige spelers trekken een karakterkaart en houden deze geheim. Alleen de spelleider krijgt inzicht in de karakters van alle spelers. Alle spelers bepalen onderling wie, als extra functie, Jaap van Dissel wordt.

Verloop van het spel

Aan het begin van iedere ronde brengt de spelleider iedereen onder narcose. De ogen gaan dicht. Vervolgens bestaat de ronde uit drie delen: het complot, de ziektegolf en de vaccinatie.

1. Het complot. De Lange Frans doorziet een complot achter het spel! Als de spelleider hem wekt, wijst hij – in het geheim, alleen zichtbaar voor de spelleider – daarom één speler aan, van wie hij vermoedt dat die aan het eind van deze ronde door de groep gevaccineerd zal worden.

2. De ziektegolf. Iedereen ontwaakt uit narcose. Er is een (nieuwe) ziektegolf uitgebroken. Alle spelers werpen één keer met de dobbelsteen om te bepalen hoe ze hiermee om moeten gaan. De langste speler mag beginnen.

3. De vaccinatie. Na iedere ziektegolf moet iemand een vaccinatie krijgen. De groep discussieert over wie dit moet worden en iedereen stemt vervolgens op één iemand. Degene met de meeste stemmen wordt gevaccineerd. Bij gelijke stemmen is de stem van Jaap van Dissel doorslaggevend. De spelleider geeft aan of degene die de meeste stemmen krijgt ook echt een vaccinatiekaartje krijgt. Is deze speler aan het begin van de ronde aangewezen door de Lange Frans? Dan wordt het vaccin niet uitgedeeld, maar door de spelleider vernietigd.

Deze drie stappen worden telkens herhaald, tot alle vaccinaties in het spel gebracht zijn.

Overige regels

Iemand met twee vaccinaties is immuun. Hiermee telt zijn stem dubbel bij het stemmen. Krijgt iemand drie vaccinaties? Ai, met deze overdosis overlijdt een speler. De identiteit van de overledene wordt bekendgemaakt en de speler ligt uit het spel.

Het Russische vaccin

Dit vaccin is nog niet goed getest en mag daarom maar één keer ingezet worden. Iedere ronde bepaalt de meerderheid van de spelers of dit gebeurt. Degene die met het Russische vaccin ingeënt wordt, moet zijn identiteit onthullen. Als de Lange Frans hiermee wordt gevaccineerd, is het spel direct afgelopen. Wordt echter een burger hiermee gevaccineerd, dan verliezen alle burgers in één klap al hun vaccins.

Applaus voor de zorg

Aan het begin van iedere golf kan de spelleider plotseling deze kaart op tafel leggen. Alle spelers moeten dan zo snel mogelijk beginnen te applaudisseren. Dit applaus heeft verder geen enkele invloed op het gedrag van de spelers of daadwerkelijke gevolgen voor het verdere verloop van het spel.

Tekens op de dobbelsteen en bijbehorende opdrachten

1. Anderhalve meter. Je moet afstand houden! Zelfs tot alle gediplomeerde vaccineerders. Dat betekent dat je deze ronde niet gevaccineerd mag worden, behalve wanneer iemand anders in dezelfde ronde ook dit symbool gooit.

2. De quarantainebuddy. Je moet drie minuten in lockdown! Verlaat de ruimte en kies één quarantainebuddy, die je meeneemt om informatie mee uit te wisselen.

3. De persconferentie. Je houdt een persconferentie van één minuut, waarin je een gloedvol pleidooi houdt voor één iemand die volgens jou gevaccineerd moet worden. De overige spelers mogen je niet onderbreken.

4. Trump. Je hebt Trump gegooid, maar je herkent je niet in wat je gedobbeld hebt en weigert deze uitslag te accepteren. Blijf net zo lang gooien totdat je iets anders gooit.

5. Grapperhaus. Je mag een regel bedenken, waar iedereen zich deze ronde aan moet houden. Iedereen die de regel deze ronde vergeet toe te passen, moet (maximaal één keer per ronde) een vaccin inleveren. Oh, en als Grapperhaus hoef je je natuurlijk zelf niet aan deze regel te houden.

6. Zeesluis IJmuiden. Je hebt een nieuwe naam en dat is Zeesluis IJmuiden. Vanaf nu moet je consequent zo genoemd worden door je medespelers, totdat iemand anders (in deze ronde of een volgende) dit gooit. Als een medespeler je per ongeluk bij een andere naam noemt, moet die medespeler een vaccin inleveren.

