Sneller 5G-net start in september 2022

De Nederlandse mobiele netwerken kunnen vanaf 1 september 2022 gebruikmaken van nieuwe, veel snellere 5G-frequenties. Dat maakte Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (CDA) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer bekend. Voor het grootste struikelblok, het satellietafluisterstation in het Friese Burum, is definitief een oplossing gevonden.

5G is een nieuwe mobiele netwerktechnologie die sinds augustus al actief in Nederland. Zowel KPN, T-Mobile als Vodafone-Ziggo bieden de dienst aan. De frequenties die de providers daarvoor nu gebruiken leveren weinig merkbare voordelen op. Een hogere frequentieband, zoals 3,5 GHz, biedt meer capaciteit en zal leiden tot aanmerkelijke verbeteringen in download- en uploadsnelheid. T-Mobile bereikte tijdens een test op 3,5 GHz snelheden van 850 megabit per seconde. Momenteel is 150 mbit/s haalbaar.

De veiling vindt begin 2022 plaats. Naast de drie Nederlandse telecomaanbieders kunnen ook andere partijen meebieden. De veilingregels worden begin 2021 vastgesteld. Ook de minimale opbrengst wordt dan bepaald. De laatste veiling (700, 1.400 en 2.100 Megahertz) bracht 1,23 miljard euro op, iets meer dan de minimale opbrengst van 915 miljoen euro.

Veiligheidsdiensten Burum

De veiling van de – meer waardevolle – 3,5 GHz band moest wachten omdat het spectrum niet landelijk beschikbaar is. Het interceptiestation van de veiligheidsdiensten in het Friese Burum maakt namelijk van dezelfde frequenties gebruik om satellieten boven de evenaar af te luisteren. Daarom moet het rond de 3,5 GHz ‘stil’ blijven in Noord-Nederland. Maar ook de aanleg van het Duitse 5G-netwerk kan Burum verstoren.

Het kabinet had al eerder besloten dat het afluisterstation moet verhuizen naar een ander land – een bevriende natie met voldoende afgelegen gebieden om geen hinder te ondervinden van mobiele netwerken. Waarheen het afluisterstation verplaatst wordt, wil het ministerie van Defensie nog niet bekendmaken.

De oplossing is zo volgens Haagse bronnen wel zo definitief dat Burum in de loop van 2022 daadwerkelijk ruimte maakt voor commerciële netwerken. Keijzer gaf in de zomer van 2019 al aan dat ze streefde naar invoering van 3,5 GHz in 2022. Dat was echter met een slag om de arm, in afwachting van de vorderingen van Defensie. Voor andere vergunninghouders op de 3,5 GHz kunnen lokale aanpassingen in het frequentiegebruik gedaan worden, verwacht EZ. Bij het afluisterstation was dat geen optie.