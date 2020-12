Sarina Wiegman wint FIFA Award voor beste coach van vrouwenelftal, Robert Lewandowski beste voetballer

Bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal Sarina Wiegman is donderdag door de wereldvoetbalbond FIFA uitgeroepen tot beste coach van een vrouwenelftal. Ze won van de Engelse Emma Hayes (Chelsea) en Fransman Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyonnais). Wiegman is de enige Nederlander die dit jaar kans maakte op een prijs bij de FIFA Awards. Aanvaller bij Oranje en Arsenal Vivianne Miedema heeft een plek veroverd in het beste elftal van het jaar, evenals Oranje-internationaal Virgil van Dijk.

Het is de tweede keer dat Wiegman de prijs in de wacht sleept. In 2017 mocht ze zich ook de beste coach noemen, in het eerste jaar dat ze de Oranje Leeuwinnen onder haar hoede nam. Dat jaar won haar elftal het Europees kampioenschap. In de jaren erna werd Wiegman steeds genomineerd voor de award, maar won ze niet. Afgelopen zomer werd bekend dat ze in 2021 een overstap maakt naar het Engelse vrouwenelftal.

De Poolse spits Robert Lewandowski mag zich voor het eerst beste mannelijke voetballer van het jaar noemen. De 32-jarige voetballer van Bayern München nam het op tegen Cristiano Ronaldo (Juventus FC) en Lionel Messi (FC Barcelona), die de prijs beiden al eerder kregen. Ook Virgil van Dijk werd genomineerd voor de titel, maar hij kreeg niet genoeg stemmen om bij de laatste drie te eindigen.

Bij het vanwege de coronapandemie digitale FIFA-gala worden nog meer prijzen uitgereikt. Zo wordt later op de avond duidelijk wie zich beste coach van een mannenteam mag noemen, ook worden de beste keepers en beste vrouwelijke voetballer van het jaar nog gekroond.