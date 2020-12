Ruzie tussen Somalië en Kenia zet stabiliteit van Oost-Afrika op het spel

De relatieve rust in het oosten van Afrika van de afgelopen twee jaar is verstoord. Niet alleen in Ethiopië, ook de buurlanden Kenia en Somalië vliegen elkaar nu in de haren.

Somalië stuurde deze week zelfs troepen naar het grensgebied met Kenia, nadat de regering eerder al de diplomatieke banden met het buurland verbrak. Vier belangrijke ontwikkelingen hebben tot de escalatie van deze sluimerende burenruzie geleid.

1. Kenia gaat een consulaat openen in de autonome regio Somaliland.

Somalië ziet dit als een ernstige provocatie. Somaliland, met bijna 16 miljoen inwoners, riep in 1991 eenzijdig de onafhankelijkheid uit in het noorden van Somalië. Die onafhankelijkheid wordt niet erkend door de regering in de Somalische hoofdstad Mogadishu.

Geen enkel land in de wereld erkent Somaliland officieel, maar sommige landen onderhouden wel betrekkingen met politici in Somaliland. Kenia heeft nu gezegd ook dagelijks te gaan vliegen op Hargeisa, de hoofdstad – diplomatieke plagerij die een lange geschiedenis heeft.

2. Energiebedrijven als Shell staan te trappelen om de olie- en gasvoorraden in de Indische Oceaan voor de kust van Oost-Afrika te gaan ontginnen.

Het zeegebied waar olie en gas is gevonden ligt precies op de maritieme grens tussen de twee landen. Wie zich de rechtmatige eigenaar van dat gebied mag noemen, hangt dus af van waar je de grens trekt.

Volgens een overeenkomst uit 2009 loopt de maritieme grens tussen Kenia en Somalië parallel aan de breedtegraad daar. Volgens die regeling zou het olierijke gebied voor de Keniaanse kust liggen.

Somalië stapte in 2014 naar het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag om hiertegen bezwaar te maken en er op te wijzen dat de maritieme grens tussen landen in het verlengde ligt van de landsgrens, en dus 450 zeemijlen zuidoostelijk van Somalië loopt. Als het Hof met die redenering instemt, ligt het gebied in Somalische wateren. Het Somalische parlement nam vooruitlopend op het vonnis een wet aan die de veiling van de olievelden mogelijk maakt, tot woede van Kenia.

3. Somalië beschuldigt Kenia ervan zich te mengen in de binnenlandse politiek.

De zittende Somalische president Mohamed Abdullah Mohamed, beter bekend als Farmajo, hoopt bij de uitgestelde verkiezingen in februari te worden beloond voor de relatieve rust die zijn regering heeft weten terug te brengen naar Somalië, na decennia van burgeroorlog. Hij wordt tegengewerkt door sommige gouverneurs van de deelstaten, vooral die van de deelstaat Jubaland, die grenst aan Kenia.

Somalië beschuldigt Kenia ervan druk uit te oefenen op de leiders van Jubaland. Kenia’s leger stak daar in 2011 de grens over, om de terreurgroep Al-Shabaab te bestrijden en een bufferzone aan de grens te creëren. Somalië verdenkt Kenia ervan met deze bufferzone op Somalisch grondgebied zich ook toegang te willen verschaffen tot zijn zuidelijke havenstad Kismayo.

De Somalische weerzin tegen de voortdurende Keniaanse aanwezigheid in de zuidelijke deelstaat Jubaland, al is dat onder de vlag van de Afrikaanse Unie, groeit. Uit protest tegen Kenia’s bemoeienis in Jubaland en met de verkiezingen in aantocht riep Somalië twee weken geleden zijn ambassadeur in Nairobi terug.

4. Somalië heeft de import van Keniaanse qat stopgezet

De spanningen tussen de buren werden groter toen de Somalische regering in 2016 besloot de import van de verdovende qat-bladeren uit Kenia stop te zetten. Qat is heel populair onder Somaliërs, maar het groeit alleen in de buurlanden Kenia en Ethiopië. Volgens een berekening van de anti-qat activist Abukar Awale arriveerden voor het importverbod iedere dag 15 vrachtvliegtuigen vol qat in Mogadishu, met een totale waarde van 400.000 euro.

Honderden Keniaanse boeren die qat verbouwen op de uitlopers van Mount Kenya zijn door het importverbod geraakt. De illegale handel tussen de twee landen gaat wel nog steeds door.

De spanningen tussen Somalië en Kenia zijn tot nu toe uitgelopen op diplomatieke plagerijen over en weer. Maar afgelopen maart werd al duidelijk dat de gevolgen ernstig kunnen zijn. Somalische troepen raakten toen slaags met troepen trouw aan de gouverneur van de zuidelijke deelstaat Jubaland, waar ook Keniaanse soldaten zijn gestationeerd. Met zoveel oplopende spanning aan de grenzen van de landen in Oost-Afrika, zit een ongeluk in een klein hoekje.