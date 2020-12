Champagne: prachtige balans in je bubbels

Is er iets te vieren, dan drinken we champagne! Naturellement. Proosten met champagne is feestelijk. Een verwennerij. Waarom sta ik dan zo vaak op Nieuwjaarsborrels en openingen zo onopvallend mogelijk te vergeten waar ik mijn glas ook alweer had neergezet, op zoek naar een biertje. We praten er liever niet over, maar champagne op feestjes is heel vaak gewoon vies. Om niet te zeggen: zure, smakeloze rommel. Hoe kan dat?

„Omdat er inderdaad gewoon heel veel smakeloze, zure rommel geschonken wordt”, geeft Déborah Schilperoort grif toe. Ze is sommelier, wijnimporteur en één van de 23 Weinakademiker in Nederland (een van de hoogst haalbare graden in wijnopleidingen). Ze studeerde af in 2015 aan de prestigieuze Hochschule Geisenheim University met een scriptie over de kleine wijnhuizen in de Champagnestreek.

De Champagne is al lang een beroemd wijngebied in het noorden van Frankrijk. „Niet per se omdat het klimaat daar zo goed is om wijn te verbouwen”, legt Schilperoort uit. „Meer vanwege de gunstige ligging ten opzichte van Parijs.” Met de komst van de spoorwegen kon er echter gemakkelijker andere (lees: betere en goedkopere) wijn van verder naar de hoofdstad worden vervoerd. De wijnmakers in de Champagne zaten met volle kelders. De oplossing: wijn met bubbels. „Dat was een slimme marketingtruc, die vrijwel direct enorm aansloeg.”

In de volksmond noemen we wijn met bubbels al gauw champagne. Maar échte champagne wordt gemaakt in de Champagne, louter van druiven uit de Champagne, volgens een vast stramien: de méthode traditionnelle (zie inzet). Voilà. Maar het blijft wijn met bubbels. „Met suiker en koolzuur kun je een hoop verdoezelen. Maar van slechte wijn (lees: zure, smakeloze rommel) kun je geen goede champagne maken.”

Wijn maken in de Champagne is zo makkelijk nog niet. „Het ligt behoorlijk noordelijk. De druiven krijgen relatief minder zon. Daardoor blijven ze zuurder. De wijnbouwer moet bijna per rijtje wijnranken besluiten wanneer hij oogst: als de ene rij rijp is, moet de volgende misschien nog een paar dagen hangen. Alleen dan krijg je mooi aromatisch sap, waar je goede wijn van kunt maken.”

Méthode traditionnelle Champagne begint als stille wijn. Bij het bottelen wordt opnieuw suiker en gist toegevoegd. De tweede gisting op de fles zorgt voor de bubbeltjes in de wijn. De wijn moet officieel een jaar rijpen. Door de flessen met de hals naar beneden te bewaren, zakken de gisten richting de kroonkurk. De hals wordt bevroren, zodat bij opening de gisten met de ijsprop mee uit de fles schieten. Daarna wordt de fles weer afgevuld met stille wijn, eventueel met suiker. Buiten de Champagnestreek worden ook mousserende wijnen gemaakt volgens deze methode. In de rest van Frankrijk heet het crémant, in Duitsland sekt en in Spanje cava.

Suiker en koolzuur

De grote champagnehuizen hebben daar helemaal geen tijd voor. Die moeten massa produceren. Ze kopen druiven in bulk. Oogst maar lekker vroeg, dan weten we zeker dat we genoeg hebben, is het devies. Er gaat straks toch nog suiker en koolzuur bij. Grote huizen als Moët & Chandon of Pieper Heidsieck doen hetzelfde als Nestlé en Douwe Egberts: zo veel mogelijk grondstof kopen bij verschillende leveranciers, zodat je alle smaakafwijkingen eruit kan mengen. Zo smaken de Aroma Rood en de Brut Imperial ieder jaar precies hetzelfde. „Op zichzelf best een knappe prestatie, maar het levert saaie, onuitgesproken en zure eenheidsworst op.”

Champagne heeft altijd iets van geroosterde granen in de geur. Bij de Moët & Chandon Imperial (47,99 euro) – een van de meest verkochte champagnes ter wereld, ons ijkpunt – is dat oud brood met een vleugje buxushaag. Niet uitgesproken, ook niet per se onaangenaam. Over verdere smaakontwikkeling valt weinig te zeggen, omdat het als een schuimbom ontploft in de mond (een ‘agressieve mousse’ in vaktermen). Wat overblijft is een zure bek. Als we alle bubbels uit de champagne slaan – door er lang met een stokje in te roeren – hebben we zure stille wijn met de geur van champignons die te lang in het plastic doosje hebben gezeten. Je voelt de suiker plakken aan je wangen.

Dat kan dus anders. We moeten op zoek naar ambachtelijke champagnes die gemaakt worden van goede wijn, door de wijnboeren zelf. In jargon: grower champagnes. Nu komt de grote verrassing: alle champagnes die Schilperoort heeft uitgezocht zijn goedkoper dan die fles Moët!

De drie belangrijkste druiven voor champagne zijn chardonnay, pinot meunier en pinot noir. Voor een blanc de blancs wordt enkel chardonnay gebruikt. De Pascal Doquet, Arpège (45,95 euro) is strak en fris, hoog in het zuur, maar aangenaam als groene appeltjes. De minerale kalkgronden geven een beetje oester in de neus. De toast-tonen zijn subtiel, als warm geboterde brioche.

Grofweg kun je stellen dat de chardonnaydruif de backbone van champagne is, pinot noir geeft fruit, meunier bloemigheid, aldus Schilperoort. De Bereche & Fils, Brut reserve (36 euro) is een blend van alle drie in gelijke delen: een prachtige balans van aardbeitjes en warme aalbessen op een custardgebakje. „Het is misschien niet eens het beste van de wereld, maar je proeft dat hier iemand z’n best heeft gedaan! Er zit smaak in.”

Dit zijn beide behoorlijk frisse, strakke champagnes. Meer naar het zuiden, in de Côte de Bar, wordt de smaak voller. Het rood fruit uit de pinot noir in de Cuvée Élégance van Vincent Couche (39,50 euro) heeft bijna iets rozijnigs door de zon. Hij heeft een diepe geur van verse paddenstoelen, met een vleugje eucalyptus voor de balans. En een volle body van warm uitgegist brooddeeg. De Clandestin, Cuvée Les Semblables (39 euro) komt uit diezelfde streek, maar dan van de noordhellingen (iets minder zon dus). Dat geeft een rijke, elegante champagne, met gepofte graantjes, frambozen en geconfijte mandarijntjes als de sukade in een kerststol.

Welke van deze stijlen de voorkeur ook heeft, slechte champagne drinken is echt nergens meer voor nodig. Nog een laatste tip van sommelier Schilperoort: vergeet flutes. Die onhandige smalle glazen zijn bedacht om de belletjes goed te kunnen zien. Maar voor de smaak doet het niets: je neus past er niet en er is geen plek voor de aroma’s. Dus drink champagne gewoon uit wittewijnglazen. Het is per slot van rekening wijn. Met bubbels.

Correctie 20 december: In een eerdere versie stond dat de titel Weinakademiker de hoogst haalbare graad in wijnopleidingen is. Dit moest zijn: een van de hoogst haalbare graden in wijnopleidingen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 december 2020