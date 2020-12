Enquête in Limburg naar integriteit gedeputeerde Koopmans

Provinciale Staten van Limburg gaan de integriteit van gedeputeerde Ger Koopmans (Financiën, CDA) onderzoeken. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat in de provincie zo’n ‘parlementaire enquête’ wordt gehouden.

Een motie voor een enquête komt vrijdag in stemming en wordt, naar het zich donderdagavond liet aanzien, gesteund door een meerderheid van de Staten.

De Provinciale Staten willen weten of er sprake is belangenverstrengeling en of Koopmans, gedeputeerde van Financiën, een baggerbedrijf – waar hij een betaalde nevenfunctie had – bevoordeeld heeft. In een interpellatiedebat donderdagavond botsten een meerderheid van de Staten en het college van Gedeputeerde Staten (GS) hard.

Commissaris bij baggerbedrijf

Aanleiding voor het onderzoek is een artikel in NRC twee maanden geleden. Daaruit bleek dat Koopmans zich als gedeputeerde bemoeid heeft met een 240 miljoen euro kostend project rond de Maas in Venlo. Koopmans was vanaf 2014 ook commissaris bij een baggerbedrijf dat een financieel belang had bij het project. Koopmans kreeg 30.000 euro voor zijn werk als commissaris. De betaling liep via zijn adviesbureau dat hij – in strijd met de Provinciewet – niet had vermeld op zijn openbare lijst met nevenfuncties.

Acht partijen uit Provinciale Staten nemen geen genoegen met de houding van GS die volhouden dat er niets aan de hand is. Voor deze fracties bracht het debat onvoldoende zekerheid om te kunnen concluderen dat de gedeputeerde integer gehandeld heeft.

D66 zegt „op zoek naar de waarheid te zijn”, GroenLinks spreekt over een „pijnlijke kwestie” die moet worden opgehelderd. Voor de SP is duidelijk dat Koopmans als gedeputeerde nooit had moeten meepraten over een plan waarbij ‘zijn’ baggerbedrijf belangen had. SP-fractievoorzitter Van Caldenberg: „Alleen al het met het doorsturen van een lobbymail van het baggerbedrijf in 2016 heeft de gedeputeerde de schijn van belangenverstrengeling gewekt.”

Boosheid was er over het antwoord van GS dat er – behalve die mail – geen verslagen of andere e-mails over de kwestie „bekend” zijn in het Provinciehuis. E-mails zouden na drie maanden zijn vernietigd. Dat konden de meeste Statenleden moeilijk geloven. Zeker ook omdat NRC zulke e-mails in bezit heeft en de Archiefwet een langere bewaartermijn kent. „Die mails moeten boven water komen. Hoe dan ook”, eiste VVD-Statenlid Teun Heldens.

Lichte kniebuiging

Commissaris van de Koning Theo Bovens (CDA) bestreed dat er niet goed gezocht is naar documenten. Bovens: „Het is ons niet gelukt om die mails boven water te krijgen.” Hij was wel bereid om ,,met externe hulp” opnieuw te gaan zoeken om ,,de argwaan” weg te nemen.

Koopmans zelf ontkende belangen verstrengeld te hebben, maar gaf wel toe dat er „een schijn van belangenverstrengeling” is ontstaan. Hij bleek bereid tot een lichte kniebuiging: „Als ik in 2014 geweten had dat ik vanavond vragen zou krijgen over mijn integriteit, dan had ik dat commissariaat meteen neergelegd.” Ook het doorsturen van de lobbymail had hij beter niet kunnen doen, zei de gedeputeerde.

Overigens „irriteert” het de gedeputeerde ,,mateloos” dat er met deze kwestie een beeld ontstaan is „dat integriteit in deze provincie niet op orde zou zijn.”