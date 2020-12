Na de lege pleinen komen nu de grote plannen

Toen de pandemie uitbrak dacht ik voorbereid te zijn op wat ging komen. Thuiswerken doe ik al mijn hele leven en met een vracht aan boeken en muziek in een ruim huis moest het gemakkelijk lukken om deze eenzame tijd te overbruggen. Uit de nood een deugd maken: het leek me een goed moment om aan het boek te werken dat me al langer bezighoudt.

Een krant vroeg me een paar weken na de uitbraak om mijn werkkamer te beschrijven. Dat leek me een fijn idee. Die binnenwereld bewoon ik graag, al was het maar omdat ik de buitenwereld nooit helemaal heb vertrouwd. Dus ik beschreef tevreden hoe ik lange jaren had gehamsterd. Een wereldreis door mijn boekenkast: ik was er klaar voor.

Al dat gemijmer onderbrak ik met een nieuwe routine: mijn dagelijkse coronawandeling door de stad. De lege pleinen en grachten voelden als een verademing. Als ik foto’s van die dagen terugzie, merk ik hoezeer we uit de tijd waren gevallen. Ze roepen de sfeer op van oude ansichtkaarten – toch kondigen ze iets nieuws aan.

Het oude normaal moeten we achter ons laten, denkt de ‘elite’ van het land volgens een onderzoek van de Volkskrant. Een ‘grote reset’ is nodig. Tegelijk zegt dezelfde elite dat zij minder gelooft in maatschappelijke sturing. Het controleverlies door de corona is een duidelijke les. Zijn die ideeën wel te rijmen: radicaal van richting veranderen en niet meer geloven in maakbaarheid?

Met mijn eigen maakbaarheid ging het ondertussen bergafwaarts. Naarmate het voorjaar vorderde begon ik me zorgen te maken: de kleine zelfstandige met een halve baan aan de universiteit leeft ook van losse opdrachten. Die vielen opeens weg. De boekhouding klopte niet meer. Kijk, daar had ik niet aan gedacht toen ik hoogmoedige zinnen schreef over mijn werkkamer.

Daar komt bij dat mijn geliefde aan de rand van Brussel woont. Dat is niet veel meer dan 200 kilometer, maar afstand en nabijheid raakten ontregeld. Plotseling blokkeerden heuse zeecontainers de grens met België. Het vertrouwde heen en weer reizen kon niet meer. Liefde in tijden van corona – ineens kroop zwaarmoedigheid door de kieren.

Ik sprak mezelf vermanend toe: er zijn zoveel mensen die echt ziek worden. Hoeveel ouderen zijn in de voorbije maanden niet eenzaam gestorven? Een jonge verpleegkundige schreef: „Ik heb dingen gezien die een 24-jarige niet zou moeten zien.” Die verhalen beklijven. Daarom is het zo terecht dat de werkdruk in de ziekenhuizen zwaar weegt. Laat ze maar fluiten bij het Torentje.

De collegezalen gingen dicht en bleven dicht. Na weer een digitale les – wat kost het ellendig veel energie om door een scherm heen te praten – bleef ik achter met een wat machteloos gevoel. Ik merkte dat de studenten het moeilijk hadden met al die vormloze dagen achter hun laptop. Op de achtergrond zag ik soms een rommelige slaapkamer: er zijn dingen die je niet wil weten.

Zo raakt de coronacrisis vele levens. Het is duidelijk dat daardoor de ongelijkheid zal toenemen. De voorbeelden zijn bekend: schooluren die kinderen missen werken aan de onderkant anders uit dan aan de bovenkant. Al die mensen die nu of straks hun baan of hun onderneming verliezen: de werkelijke balans wordt pas in de komende jaren opgemaakt.

Mijn eigen boekhouding kreeg ik al improviserend nog wel op orde. En toch heb ik de gevolgen van de corona onderschat. Terwijl de zwaartekracht rond mijn middel klonterde – die wandelingen hielpen niet echt – bleek ik nog minder van mezelf te begrijpen dan ik al dacht. De stilte binnen voelde anders door de stilte buiten. Bij weer een rondje door de verlaten buurt hoorde ik mijn eigen voetstappen.

De grauwsluier liet zich niet verjagen. In de lampenwinkel vertelden ze dat de afgelopen tijd veel dimmers zijn verkocht – een laatste restje sfeer. Ondertussen las ik dikke boeken over virussen die in de toekomst nog vaker gaan overspringen van dier op mens. Ze voorspellen een ontwrichting die verklaart waarom wegkijken zo aantrekkelijk is.

De grote woorden over een ‘reset’? Ik weet het niet: we hebben gezien hoe ondernemingen die zwemmen in het geld overheidssteun binnen harkten. Toch valt er genoeg te leren, want deze pandemie roept inderdaad veel vragen op over onze leefomgeving. Ik voel de urgentie, al zijn betogen over de ‘wraak van moeder natuur’ niet aan mij besteed.

Misschien hebben we iets anders geleerd, of beter, heb ik iets anders geleerd. Voor iemand die gewend is zijn eigen gang te gaan was dit jaar een ongemakkelijke ervaring. Al die geloofsbelijdenissen over de vrijheid – mijn vrijheid – zijn inderdaad vooral geloofsbelijdenissen. Wat meer bescheidenheid kan geen kwaad na een jaar waarin we zo afhankelijk bleken van anderen.

Paul Scheffer is hoogleraar Europese studies.