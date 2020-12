Luchthaven Heathrow mag toch uitbreiden

De Londense luchthaven Heathrow, een van de drukste vliegvelden van de wereld, mag toch doorgaan met de bouwplannen voor een derde start- en landingsbaan. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof woensdag bepaald. Heathrow wil al tientallen jaren uitbreiden. Nu de coronacrisis het vliegverkeer bijna geheel heeft stilgelegd, is het echter onzeker of de baan er komt.

De hoogste rechterlijke macht in het Verenigd Koninkrijk verwierp woensdag een oordeel van een lagere rechter. In februari had het gerechtshof in Londen de uitbreidingsplannen verboden, omdat Heathrow doelstellingen schond uit het Klimaatverdrag van Parijs van 2015. Een derde baan zou te veel uitstoot van schadelijke stoffen veroorzaken.

Volgens het Hooggerechtshof zijn de uitbreidingsplannen van de luchthaven wel wettig. Zij stammen uit een tijd dat er minder strenge klimaatdoelstellingen golden, aldus het Hof. Hoewel de bouw na het afsluiten van het akkoord van Parijs plaatsvindt, mogen de plannen daarom aan minder strenge klimaatdoelstellingen voldoen.

Nu moet een publieke onderzoekscommissie nog oordelen over de noodzaak van de uitbreidingen. Daarna heeft de Britse overheid het laatste woord.

Milieuorganisaties kritisch

Voor de crisis trok Heathrow jaarlijks 80 miljoen passagiers. De derde baan, begroot op circa 14 miljard pond (15,5 miljard euro), moet dagelijks zevenhonderd extra vluchten mogelijk maken. Dat brengt het aantal passagiers op 130 miljoen per jaar. Vanwege de crisis meldde Heathrow al eerder dat de derde baan niet in 2026, maar in 2031 klaar zou moeten zijn.

Milieuorganisaties die de juridische procedure hadden aangespannen, reageerden teleurgesteld op het vonnis. In februari waren klimaatactivisten in het VK, maar ook in Nederland, nog opgetogen over de uitspraak van het Londense gerechtshof. Voor het eerst was er in de rechtszaal met succes een beroep gedaan op ‘Parijs’.

De uitspraak liet volgens activisten zien dat dat meer is dan een intentieverklaring. „Overheden zullen moeten uitleggen hoe hun beleid aansluit bij Parijs”, stelde de advocaat van de Nederlandse duurzaamheidsorganisatie Urgenda.

Het is nog onduidelijk of de uitspraak van het Britse Hof gevolgen heeft voor de Nederlandse plannen rond Schiphol, Lelystad en andere vliegvelden. Greenpeace verloor vorige week een kort geding tegen de Nederlandse Staat over de steun aan KLM. Volgens Greenpeace moet het kabinet strengere milieu-eisen stellen aan de luchtvaartmaatschappij.

De overheid is verplicht om klimaatverandering tegen te gaan, aldus de milieugroepering, wijzend op het zogenoemde Urgenda-arrest. De rechter verwierp deze redenering. De Urgenda-zaak gaat over uitstoot van broeikasgassen in Nederland en had volgens de rechter geen betrekking op de internationale luchtvaart.

