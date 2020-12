‘Klanten levensverzekeraar Conservatrix verliezen 10-40 procent inleg’

De 71.000 polishouders van het failliet verklaarde Conservatrix krijgen een stuk minder uitbetaald dan hen was beloofd in hun oorspronkelijke levensverzekering. Dat verwachten de curatoren van de verzekeraar, die donderdag hun eerste faillissementsverslag publiceerden.

De curatoren onderzoeken de komende vier tot zes maanden of de uitbetaling kan worden geregeld door de polissen over te dragen aan een verzekeraar die wél financieel gezond is. Die zal dan waarschijnlijk wel bedingen dat de polissen worden gekort – nu duidelijk is dat polishouders maar 60 à 90 procent uitbetaald zullen krijgen wordt dat wellicht makkelijker. „Alle polishouders dienen er rekening mee te houden dat hun rechten in dit faillissement niet volledig gehonoreerd kunnen worden”, schrijven de curatoren. Tot nu toe hebben zes serieuze partijen interesse getoond.

Als het niet lukt de boel over te dragen, krijgen de polishouders de uitkering rechtstreeks uit de failliete boedel uitgekeerd. De curatoren verwachten dat andere schuldeisers, zoals de fiscus, niets uitbetaald krijgen.

800 miljoen euro

Conservatrix werd op 8 december failliet verklaard op verzoek van De Nederlandsche Bank. De Utrechtse levensverzekeraar kon niet voldoen aan de kapitaalseisen die de toezichthouder aan verzekeraars oplegt. De verzekeraar had onvoldoende geld in kas om de aan de klanten toegezegde uitkeringen van in totaal 800 miljoen euro te kunnen uitbetalen en er was geen uitzicht op verbetering van de financiële positie.

Doel van het faillissement van Conservatrix was om de „pijn” zo eerlijk mogelijk te verdelen

De curatoren schrijven dat als de verzekeraar op deze voet zou zijn doorgegaan, de klanten met de langst lopende verzekeringen daarvan de dupe zouden zijn geworden. „Voor hen zou dan in de (verre) toekomst geen geld voor een uitkering meer beschikbaar zijn. Dat zou neerkomen op een niet te rechtvaardigen verschil in behandeling van polishouders. Dat zou betekenen dat met name de waarde van polissen van relatief jonge mensen in de (verre) toekomst volledig zou verdampen.” Het faillissement had als doel om deze „pijn” zo eerlijk mogelijk te verdelen onder alle polishouders „ongeacht hun leeftijd of de duur van hun polis”.

Te hoge garanties

De problemen bij Conservatrix duren al jaren. De verzekeraar verkocht in het verleden polissen met een hoge uitbetaalgarantie, waar te weinig inkomsten tegenover stonden.

In 2014 ging de levensverzekeraar hierdoor al bijna kopje onder. Een curator adviseerde destijds om geen nieuwe polissen meer te verkopen – een advies dat in 2015 werd opgevolgd.

In 2017 besloot DNB de Nederlandse eigenaren te onteigenen en de verzekeraar voor één euro te verkopen aan het Amerikaanse Eli Global. Die verbeterde via een kapitaalinjectie en een herverzekering de financiële positie van Conservatrix. Toen de eigenaar van Eli Global in de Verenigde Staten werd veroordeeld vanwege omkoping en Amerikaanse toezichthouders ingrepen, moest Conservatrix weer zelf extra kapitaal aanhouden. Daartoe bleek het niet in staat.