Klacht over ongewenst gedrag op de universiteit? Die heeft zelden gevolgen

Sinds de metoo-beweging in 2017 begon, is het aantal klachten over grensoverschrijdend gedrag bij universitaire klachtencommissies toegenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC. Twaalf van de dertien Nederlandse universiteiten gaven inzage in het aantal klachten dat de afgelopen vijf jaar door hun klachtencommissies is behandeld. De meesten zijn de klachten ook beter gaan registreren.

In totaal 99 klachten hadden te maken met grensoverschrijdend gedrag. Ruim een op de vier klachten (23) werd (deels) gegrond verklaard.

De klachtenprocedures leidden in veel gevallen niet tot consequenties voor een beklaagde. De zaak aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), waarover NRC donderdag publiceerde, is daar een illustratie van. De klachtencommissie oordeelde begin 2018 dat een docent van de opleiding Franse taal en cultuur zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, maar er waren voor hem nauwelijks consequenties. Hij bleef lesgeven. De student die de klacht indiende, vertrok naar een andere universiteit.

Sinds #metoo steeg ook het aantal meldingen bij vertrouwenspersonen op universiteiten: in 2018 waren het er minstens 101. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2016, bleek begin dit jaar uit een inventarisatie van tv-programma EenVandaag. Ongeveer 60 procent van deze meldingen werd gedaan door studenten.

De meeste meldingen hebben weinig consequenties voor de persoon over wie wordt geklaagd. Een gesprek, een waarschuwing – daar blijft het meestal bij. Slachtoffers worden niet of nauwelijks geholpen, concludeerde het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren in 2019. Zelfs niet bij zaken waar na extern onderzoek grensoverschrijdend gedrag is vastgesteld. De indieners van klachten wordt bijvoorbeeld geadviseerd naar een andere universiteit te gaan, terwijl de persoon over wie zij klagen alleen een reprimande krijgt.

Is een klacht gegrond verklaard, dan is het college van bestuur aan zet om eventueel stappen te zetten. Dat gebeurde in 2019 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar een decaan op non-actief werd gezet na gegrond verklaarde klachten van een student en een medewerker. En het gebeurde dit najaar aan de Universiteit Utrecht, waar een hoogleraar na onderzoek moest vertrekken. De man had een relatie met een van zijn studenten, die later zijn medewerker werd en vroeg een andere medewerker hierover te zwijgen.

Aan de UvA ging het anders. In de zaak bij de opleiding Franse taal en cultuur werd de decaan opgedragen een gesprek met de docent te voeren én na te gaan of nader onderzoek naar hem mogelijk was. Ook andere studenten hadden melding over hem gedaan bij de vertrouwenspersoon. Maar volgens de UvA was dit onderzoek „niet mogelijk”: studenten zouden niet reageren of niet mee willen werken. De klachtenprocedure had daardoor weinig consequenties. Tot hij begin deze maand op non-actief werd gesteld, vanwege „recente vertrouwelijke signalen”, aldus de UvA. Dit gebeurde kort nadat NRC vragen had gesteld.

Formele klacht

Bij een zaak aan dezelfde faculteit, waarover NRC in juni 2020 publiceerde, was het gebrek aan een formele klacht de reden dat de UvA niet ingreep, zei de decaan toen. Studenten van de opleiding Boek en papier trokken bij de vertrouwenspersoon en de decaan aan de bel over ongewenst gedrag van hun docent. De decaan verwees hen meermalen door naar de klachtencommissie, met het argument dat hij zonder formele klacht niet zoveel kon doen.

Lees ook: De grappen over sperma van een ‘aanrakerige’ docent

Maar de decaan had „uit zorg voor alle betrokkenen” zelf een onafhankelijk onderzoek moeten instellen, concludeerden externe onderzoekers in een recent rapport over de sociale veiligheid op de faculteit Geesteswetenschappen, dat de UvA liet uitvoeren. Door de zaak aan de klachtencommissie over te laten, overschatte hij de mogelijkheden, aldus de onderzoekers. Die commissie „kan slechts in beperkte mate onderzoek doen” en de feiten niet altijd vaststellen, omdat derden en zelfs de beklaagde niet verplicht kunnen worden om mee te werken. Knelpunten rondom sociale veiligheid doen zich „met name” voor bij de formele klachtenprocedures.”

De UvA gaat de klachtenprocedure aanpassen. Maar de universiteit hoopt ook dat zaken al worden opgelost vóórdat ze bij de commissie komen, mailt bestuursvoorzitter Geert ten Dam. „Wij willen dat ongewenst gedrag bespreekbaar is, herkend wordt en dat leidinggevenden adequaat reageren. Dat gaat eigenlijk vooraf aan de klachtenregeling en de aanpassingen die wij daarin gaan doen.”

Ook in Utrecht houdt het college van bestuur de klachtenprocedures tegen het licht. Op de website schrijft het bestuur op 14 december: „De universiteit laat de procedures onderzoeken om te zien welke extra maatregelen genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat ongewenst gedrag gemakkelijk en veilig gemeld kan worden, en klachten snel en op heldere wijze afgehandeld kunnen worden.”

Minister Ingrid Van Engelshoven (Onderwijs, D66) heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen gevraagd om advies over de omgang met ongewenst gedrag in de wetenschap. Dit moet leiden tot „concrete aanbevelingen (..) die de wetenschap tot een sociaal veiliger werkomgeving kunnen maken.”

Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) pleit al langer voor een landelijk, laagdrempelig meldpunt: „Of en hoe studenten en medewerkers geholpen geworden, mag niet afhangen van waar ze studeren of werken.” De Rijksuniversiteit Groningen verschafte geen aantallen klachten.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 december 2020