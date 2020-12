‘Nou, ik ben er klaar voor hoor”, zei de neef (12) toen hij me gisteravond nog even uitliet in het park. „Waarvoor?”, vroeg ik, want op die leeftijd zijn er zo veel dingen waar je jezelf opeens toe in staat acht. „Bidden!”, zei hij. Toen ik uitgelachen was, bleek dat hij het meende.

„Je hebt altijd beloofd het me te zullen leren”, zei hij.

Dat was waar en dus namen we plaats op een bankje. Als kind was ik dankzij een streng christelijke basisschool enorm devoot. Mijn ouders geloofden niet, waardoor ik ’s nachts in bed hartstochtelijk voor hun zielenheil bad, terwijl zij zichzelf nog lekker een borrel inschonken. Ik weet niet of ze gered zijn, maar ik weet inmiddels wel hoe je het woord richt tot God, of Hij nou bestaat of niet.

„Vouw je handen”, zei ik tegen de neef, „en sluit je ogen. Goed zo. En dan begin je met een groet.”

„Hoi God!”, brulde de neef. Een paar voorbijgangers keken hem verward aan.

„In stilte, gast”, siste ik.

„Hoi God”, zei hij in stilte. „En nu?”

„Wat je maar wil. Hem bedanken voor alles wat je tot dusver meevalt. Vertellen waar je mee zit, of wat je nog wil bereiken.”

De neef begon heel zacht voor zich uit te prevelen. Ik scrollde ondertussen wat door Instagram.

„Ik geloof dat ik klaar ben”, zei hij na een tijdje. „Wat nu?”

„Nu zeg je amen.”

Aldus geschiedde. Hij staarde even peinzend voor zich uit.

‘Hoe vond je het?”, vroeg ik. „Best oké”, zei hij. „Ik werd er vooral rustig van. Ik hoop dat ik het een beetje goed deed.”

„Volgens mij was het een prima eerste keer. Er kwam niet opeens een bliksemschicht uit de hemel of een pissige engel met een vlammend zwaard tevoorschijn.”

„Gelukkig maar”, zei hij, en zweeg weer.

Ik wilde doorvragen, benieuwd waar die wens tot bidden vandaan kwam, al kon ik het wel raden. In onzekere tijden grijpen mensen naar het geloof. En voor twaalfjarigen is alles al helemaal onvoorspelbaar geworden.

„Wil je nu ook naar de kerk?”, vroeg ik toen we opstonden.

„Ben je gek”, zei hij, „de kerk heeft toch niets met mijn gebed te maken.”

Ah. Emily Brontë schreef eens dat religie iets was tussen haar en God, en dat niemand zich er verder mee te bemoeien had. Het beviel me wel dat de neef er ook zo in stond. Tevreden sjokten we verder, door een winter die maar niet aan zijn groeispurt begon.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 december 2020