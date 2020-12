Drukte op Schiphol, wie ging er nu nog op reis?

Een grote flightcase staat bij vertrekhal 2 op Schiphol. Carmen Sergiou (29) en haar vriend Jim van Berge (26) zijn druk bezig draaitafels en speakers over te hevelen van de kist in twee koffers. Sergiou moet naar Harvard in Boston om het onderzoek voor haar PhD af te ronden, en dj Van Berge gaat met haar mee. „Ik zou dit jaar op Amsterdam Open Air en Milkshake draaien, maar dat ging niet door”, vertelt hij gejaagd tussen het inpakken door. „Ik heb nu geen werk meer, dus ga ik mee met Carmen. In Boston ga ik muziek maken en m’n eigen label uitbouwen.”

Aangekomen op Schiphol was de verwarring voor Sergiou en Van Berge groot: plots mocht de flightcase niet mee. Familieleden werden snel gebeld om naar Schiphol te komen met koffers voor de apparatuur. Gelukkig kunnen ze nu vertrekken. „Ik moet dit jaar m’n PhD afmaken”, zegt Sergiou. „Ik heb nog maar tot april om in Harvard onderzoek te doen. Dus mijn reis is behoorlijk essentieel.”

Reis alleen naar het buitenland als dat strikt noodzakelijk is, herhaalde premier Rutte maandag in zijn tv-toespraak. Maar waarom, vroegen critici zich deze week af, is het dan zo druk op Schiphol? Hoeft de luchthaven zich niet te houden aan de lockdown?

‘Sprong uit haar vel’

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) schreef woensdagavond in een brief aan de Tweede Kamer dat zij dit weekend „uit haar vel sprong” toen ze beelden van Schiphol zag. Over de lange rijen voor de paspoortcontroles schrijft ze: „Onacceptabele situaties die niet passen bij de ernstige gezondheidssituatie waarin Nederland zich bevindt”.

Van Nieuwenhuizen heeft de afgelopen week Schiphol en de vliegmaatschappijen drie keer aangesproken op de drukte. Donderdag meldden TUI en Corendon dat zij hun dienstverlening opschorten. Alle vluchten die nog werden uitgevoerd zijn geannuleerd. Transavia, deel van KLM, kleedt het netwerk uit tot een minimum. KLM blijft wel vliegen.

Carmen Sergiou (29) en Jim van Berge (26, staand), op weg naar Boston in de VS. Foto Olivier Middendorp

In november daalde het aantal vluchten van en naar Schiphol naar bijna 15.000 (61 procent lager dan in 2019). Vorige maand reisden 900.000 mensen via Schiphol (83 procent lager). Tweederde van de reizigers vloog binnen Europa, de rest intercontinentaal. Het aantal vrachtvluchten steeg wel naar 24.000 (+103 procent). Het vrachtverkeer groeit, onder meer door een tekort aan zeecontainers.

Defect paspoortcontrole

Dat Schiphol afgelopen weekend toch zo druk was, kwam volgens de luchthaven doordat een aantal vluchten ongelukkigerwijs tegelijk aankwam en door een defect aan de automatische paspoortcontrole. De luchthaven heeft deze week extra personeel ingezet om wachtrijen te voorkomen en om reizigers op de anderhalve meter afstand te wijzen.

En sinds dinsdag moeten passagiers van buiten ‘Schengen’ een negatieve testverklaring kunnen overleggen om Nederland binnen te komen. Het kabinet wil dat ook zo snel mogelijk verplicht stellen voor passagiers uit Schengenlanden. Daarvoor moet wel de wet worden aangepast.

Schiphol gaat niet volledig dicht, liet het kabinet al eerder weten. „Essentiële goederen” moeten vervoerd kunnen worden en mensen moeten een noodzakelijke reis kunnen maken. Artsen, hulpverleners en anderen met cruciale beroepen moeten kunnen blijven reizen. Dat geldt ook voor mensen die reizen vanwege familieomstandigheden.

Welke reis was ‘essentieel’?

Van Nieuwenhuizen laat onderzoeken of het mogelijk is voor reizigers op Schiphol een reisverklaring verplicht te stellen waarin de noodzakelijkheid van de reis staat beschreven. Hoe die verklaring eruit moet zien is nog onbekend. Hoeveel mensen de afgelopen weken een „essentiële reis” maakten is onbekend, schreef de minister.

Carmen Sergiou en Jim van Berge zijn niet de enigen die met goede reden donderdagochtend op Schiphol zijn. Hamid Makhtari (63), leraar Frans, Arabisch en godsdienst op een islamitische basisschool in Maastricht, reist naar Marokko. Vanwege de dood van zijn vader moet hij op 24 december in Casablanca zijn om de erfenis te regelen. Hij zou liever niet gaan, maar hij moet wel. „Als ik daar ben, blijf ik gewoon thuis, ik ga m’n broers en zussen daar niet opzoeken. We facetimen wel”, zegt Makhtari, terwijl hij wacht tot hij zijn bagage kan inchecken.

‘Kom alleen’ is het advies van het RIVM. Dat heeft Jack Allan (50) van Isle of Sky, in het noordwesten van Schotland, ter harte genomen, al was dat niet helemaal zijn bedoeling: „Ik had de nachtdienst op de baggerboot in de Amsterdamse haven en ik heb me verslapen”, vertelt Allan terwijl hij een sjekkie aan het draaien is. „M’n collega’s zijn al terug; nu moet ik in m’n eentje naar huis. Soms werk ik een tijdje op een boot in Glasgow, nu een week in Amsterdam. Ik kan nu een paar weken bij m’n vrouw in Schotland zijn.”

‘Halfhartig reisadvies kabinet’

„Beter laat dan nooit”, noemt Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) de maatregelen van Van Nieuwenhuizen. Eerder hekelde hij de „halfhartigheid uit het reisadvies” van het kabinet. De hele wereld is nu oranje.

Jack Allan, op weg naar Schotland. Foto Olivier Middendorp

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) vindt dat de minister al veel eerder maatregelen had moeten nemen tegen de drukte op Schiphol. „Wij hebben het afgelopen jaar al veel vaker gevraagd om actie van de minister. Er is heel lang niet genoeg druk gezet op de luchtvaartmaatschappijen en Schiphol.”

Op Schiphol lijkt het donderdag in elk geval een stuk minder druk dan in het weekend. Vertrekhal twee en drie, waar reizigers buiten Schengen hun bagage moeten inchecken, zijn nog het drukst. Dat is ook waar Makhtari (Casablanca), Allan (Londen) en Sergiou en Van Berge (Boston via Mexico) moeten zijn. Maar het opnieuw inpakken van hun bagage doen die laatste twee in vertrekhal één: daar is het een stuk rustiger.