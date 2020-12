Is de kersttafel half vol of half leeg?

Het is bijna Kerst: nog een week en we zitten met onze geliefden rond de tafel. Of nou ja, half rond de tafel, want er mag bijna niemand komen. De vraag is nu: zit de kersttafel half vol of half leeg?

Hier en daar rees afgelopen jaar de vraag wie beter geëquipeerd is om de coronacrisis te doorstaan: de optimist of de pessimist. Zelf zette ik mijn geld in op de laatste. In het begin van de crisis had de pessimist in mij de overhand en daar pluk ik nog steeds de vruchten van. Het was ook te mooi om waar te zijn, dacht ik in maart terwijl ik door mijn foto’s van etentjes, feestjes en vakanties scrolde: dit leven is voorgoed voorbij. Sinds duidelijk werd dat dat leven niet voorgoed voorbij maar slechts zo’n anderhalf jaar on hold is, prijs ik mijzelf elke dag gelukkig. Oftewel: doemdenkers hebben vaker meevallers.

Lezersoproep: wat houdt u overeind? Deel het met NRC Donkere dagen, meer dan ooit dit jaar aan huis gekluisterd. Wat kan ondanks de lockdown nog wel? Eind oktober zette onze redactie Leven 99 ‘lichtpuntjes’ op rij – van ‘dure pantoffels kopen’, ‘een wandeling maken’ tot ‘vakantiefoto’s kijken’. Veel lezers reageerden: de een wilde dat ter inspiratie de lichtpuntjes op een poster kwamen, de ander bracht ze in bij een directievergadering. Waar trekt u zich aan op? Waar geniet u nog van? Stuur uw persoonlijke lichtpuntjes in max. 100 woorden naar achterpagina@nrc.nl. We brengen ze voor het eind van de lockdown bijeen.

Toch lijkt mijn theorie niet te kloppen. Verschillende psychologische onderzoeken vonden dit jaar een verband tussen pessimisme en een hoger stressniveau, ook tijdens de pandemie. Meevallers zijn leuk, maar als je tot die tijd in doodsangst verkeert heb je per saldo geen leuker leven.

Maar hoe word je een optimist? Deels is dat aangeboren, blijkt uit diverse onderzoeken. Dat is jammer voor de doorgewinterde pessimist, want ook die wil zich in een pandemie ergens aan optrekken. Iedereen heeft lichtpuntjes nodig.

Dat kunnen kleine dingen zijn. Denk aan horecagroothandel Hanos die nu open is voor het gewone publiek. Voor Franse boter en crème fraîche hoef je niet langer naar Lille te rijden. Of denk aan alle ledematen die deze winter niet zullen breken omdat mensen niet op skivakantie gaan. Anderen worden weer blij van het uitrekenen van de ‘prijs per draaguur’ van hun pantoffels, zoals bleek uit een lijst met 99 lichtpuntjes tijdens de coronacrisis die NRC publiceerde.

Zelf houd ik mij graag bezig met een ander lichtpuntje: De Toekomst. Er is momenteel weinig aandacht voor Kerst 2021, maar over 371 dagen is het al zover. Als alles gaat volgens plan, hebben we dan geen half volle of half lege tafel, maar een volle. Tijd om alvast de recepten uit te zoeken!

