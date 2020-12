Honger in tijden van corona

Voor het eerst in het 70-jarige bestaan wordt Unicef actief in het Verenigd Koninkrijk. De VN-organisatie gaat tijdens de kerstvakantie, als er geen gratis schoolmaaltijden beschikbaar zijn, 18.000 keer ontbijt uitdelen op 25 scholen in Southwark, Londen. Door de coronacrisis zitten veel ouders zonder werk en kunnen ze geen voedsel betalen voor hun kinderen. De actie van Unicef in Londen is tekenend voor een nieuw fenomeen in rijke landen: grote groepen mensen die voor het eerst een beroep moeten doen op hulp, met name voor eten. In veel gevallen komt die hulp niet van de overheid, maar van particuliere liefdadigheidsorganisaties en kerken. Zowel in de Verenigde Staten als Europa draaien de voedselbanken op volle toeren.