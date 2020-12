Marco Kroon krijgt 80 uur taakstraf na geven van kopstoot aan agent

Militair en oorlogsveteraan Marco Kroon heeft in hoger beroep tachtig uur taakstraf opgelegd gekregen voor het geven van een kopstoot aan een agent. De militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden heeft hem donderdag schuldig bevonden. Ook is hij veroordeeld voor het beledigen van een agent omdat hij zijn geslachtsdeel aan haar toonde. Voor wildplassen moet Kroon, die zelf niet aanwezig was bij de uitspraak, een boete van 120 euro betalen.

De straf valt lager uit dan de taakstraf van honderd uur die Kroon eerder kreeg opgelegd. Het Openbaar Ministerie eiste ook in hoger beroep een werkstraf van honderd uur tegen de majoor voor het geven van de kopstoot en voor schennis van de eerbaarheid. Voor dat laatste heeft het hof Kroon vrijgesproken, anders dan bij het eerdere vonnis. Het tonen van zijn geslachtsdeel zou niet seksueel van aard zijn geweest, wel noemt het hof dit een belediging van een ambtenaar in functie.

Het hof stelt dat het „kwetsend en beledigend” voor de agent was dat Kroon „zwaaiende bewegingen met zijn geslachtsdeel” naar haar maakte. Ook wordt de „krachtige kopstoot” hem „ernstig aangerekend”. Hij gedroeg zich „agressief en respectloos” naar agenten die hun werk deden. Dat terwijl hij een voorbeeldfunctie heeft als publiek figuur, aldus het hof.

Blaasproblemen

Kroon plaste tijdens carnaval 2019 tegen een hek in Den Bosch. Daarvoor kreeg hij een boete opgelegd, die hij aanvocht bij de rechter. De oud-commando heeft blaasproblemen, zo betoogde hij, waardoor hij zijn plas maar kort kan ophouden. De rechter ging daar in september niet in mee. De boete werd voorwaardelijk omdat Kroon ook de taakstraf opgelegd had gekregen. Tegen beide uitspraken ging Kroon in hoger beroep.

Het ministerie van Defensie nam in mei disciplinaire maatregelen tegen de drager van de Militaire Willems-Orde. Hij werd voor zeventien maanden geschorst en komt niet in aanmerking voor een hogere rang. Het hof zegt bij het bepalen van de strafmaat rekening te hebben gehouden met de gevolgen die deze zaak voor zijn werk hebben gehad.