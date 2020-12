‘Hackers kwamen binnen bij nucleaire netwerken Amerikaanse overheid’

Hackers hebben toegang gekregen tot systemen van het Amerikaanse ministerie van Energie en de NSSA, het agentschap dat verantwoordelijk is voor het nucleaire programma van de Verenigde Staten. Dat meldt Politico donderdag op basis van meerdere bronnen. De aanval zou onderdeel zijn van de grootschalige hack op computersystemen van meerdere Amerikaanse overheidsinstanties.

Of en wat voor schade de hackers hebben toegebracht, is nog niet bekend. Wel maakt de onthulling duidelijk dat het de hackers gelukt is om cruciale veiligheidssystemen binnen te dringen. Ze zouden onder meer in systemen zijn gekomen van laboratoria waar onderzoek wordt gedaan naar kernenergie en -wapens. Ook de instelling die verantwoordelijk is voor de verplaatsing van verrijkt uranium en andere materialen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kernwapens zou gehackt zijn.

Eerder deze week werd bekend dat de hackers de Amerikaanse systemen binnenkwamen door software van het IT-bedrijf SolarWinds aan te vallen. Eenmaal binnen konden de hackers bestanden buitmaken, programma’s uitvoeren en het netwerk in kaart brengen. SolarWinds gaat ervan uit dat „een buitenlandse mogendheid” achter de megahack zit; volgens ingewijden gaat het om Rusland. De beruchte hackgroep Cozy Bear zou verantwoordelijk gehouden worden. Deze groep wordt in verband gebracht met de Russische inlichtingendienst SVR en eerder met de veiligheidsdienst FSB.

