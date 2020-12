Gouverneur: groot deel ontvoerde Nigeriaanse schoolkinderen gered

De meeste Nigeriaanse jongens die vrijdag van een middelbare school werden ontvoerd, zijn gered. Dat heeft Aminu Bello Masari, de gouverneur van de staat Katsina, donderdag op televisie verklaard, meldt persbureau Reuters. Van de schoolkinderen zouden er 344 in veilige handen zijn. Het is onduidelijk hoeveel jongens er in totaal werden ontvoerd - de schattingen liepen uiteen van 330 tot 520. De assistent van de Nigeriaanse president Bashir Ahmad bevestigt de redding op Twitter.

Waar de jongens zijn gevonden en hoe het is gelukt hen te bevrijden, is vooralsnog onduidelijk. Volgens Masari zijn de jongens nu op weg naar huis en zullen ze daar vrijdag aankomen. Daar wacht hen een medisch onderzoek, waarna ze herenigd kunnen worden met hun familie.

De massaontvoering had vrijdagavond plaats in Kankara, in het noorden van Nigeria. Daar overviel een groep gewapende mannen de middelbare school. De politie raakte in een vuurgevecht met de ontvoerders, maar wist niet te voorkomen dat honderden jongens werden meegenomen, de omliggende bossen in. Terreurgroep Boko Haram zou de verantwoordelijkheid voor de ontvoering hebben opgeëist via een audio-opname die nog niet is geverifieerd.

In 2014 ontvoerde deze radicaal-islamitische groepering zeker 276 meisjes uit hun slaapzalen. Veel van hen zijn nog altijd vermist.