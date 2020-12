Europees Hof staat Vlaams verbod op onverdoofd slachten toe

Het verbod dat in Vlaanderen is ingevoerd op het onverdoofd ritueel slachten van dieren is niet strijdig met de Europese regels voor godsdienstvrijheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag bepaald. In de uitspraak schrijft het Hof dat de rituele slacht weliswaar onder de vrijheid van godsdienst valt, maar dat het verbod op het onverdoofd uitvoeren daarvan zoals dat in Vlaanderen geldt wel degelijk legaal is.

Sinds begin vorig jaar is het in Vlaanderen verboden om dieren te slachten zonder verdoving. Enkele joodse en islamitische verenigingen waren om die reden naar de rechter gestapt omdat het onverdoofd slachten deel uitmaakt van hun godsdienstige rituelen. Volgens joodse en islamitische regels is geslacht vlees niet koosjer of halal als het dier eerst wordt verdoofd.

In een persverklaring schrijft het Hof dat „de uitoefening van het recht van deze gelovigen om vrijelijk hun godsdienst te belijden” beperkt wordt door het Vlaamse decreet. Het is gelovigen echter nog wel toegestaan ritueel geslacht vlees in te kopen uit regio’s waar dat wel mag. Bovendien is de „rituele slacht als zodanig niet verboden”, enkel het onderdeel dat vraagt dat dieren onverdoofd zijn. Doordat elektrische narcose is toegestaan, waardoor de verdoving theoretisch omkeerbaar is, wordt volgens het Hof wel het lijden van het dier verminderd. De inperking weegt daarom op tegen het algemeen belang van het „bevorderen van het dierenwelzijn”, aldus het Hof, zelfs al claimen de organisaties die naar de rechter stapten dat ook elektrisch verdoven niet in lijn is met de religieuze regels.

Gaat in tegen eerder advies

De uitspraak komt als een verrasing. De hoogste Europese rechter legt ermee een eerder advies van de advocaat-generaal naast zich neer. In september adviseerde advocaat-generaal Gerard Hogan nog aan het Hof dat het verbod wel strijdig was met Europese regels over godsdienstvrijheid. „Uitzonderingen voor religieuze riten” zouden volgens hem gerespecteerd moeten worden, omdat joden en moslims „diepgaand persoonlijk religieus belang” aan de onverdoofde slachting hechten, zelfs als dat meer „pijn, spanning of lijden” voor het dier betekent.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts laat via Twitter weten opgetogen te zijn over de „historische uitspraak”. Het betekent „dat nu in héél Europa de deur openstaat voor een verbod op onverdoofd slachten”. „We mogen hier als Vlamingen heel erg fier op zijn”. Onder andere in Nederland wordt de discussie over een verbod al lang gevoerd.