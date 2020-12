De ‘Canadese Epstein’ kwam jarenlang weg met misbruik

Gekleed in slordige grijze kleding, geboeid en met zijn kenmerkende lange haar in een knot, verscheen de Canadese modemagnaat Peter Nygard dinsdag in een rechtszaal in de Canadese prairiestad Winnipeg. De 79-jarige zakenman, ooit een van de rijkste personen in Canada, moet zich na meerdere beschuldigingen verantwoorden wegens aanklachten van seksuele misdrijven, vrouwenhandel en afpersing.

De flamboyante Nygard, oprichter van zijn gelijknamige modemerk in Noord-Amerika, werd maandag door de Canadese politie gearresteerd op verzoek van de FBI. De Amerikaanse autoriteiten willen hem berechten wegens een „patroon van crimineel gedrag van tientallen jaren, met betrekking tot minstens tientallen slachtoffers in de Verenigde Staten, de Bahama’s, Canada en andere locaties”, aldus een aanklacht van een federale aanklager in New York. Hij wordt mogelijk uitgeleverd aan de VS.

De Canadese modebaas van Finse geboorte, die op het toppunt van zijn succes in de jaren tachtig en negentig bekendstond om zijn opulente levensstijl, wordt ervan beschuldigd jarenlang vrouwen te hebben aangerand en verkracht. Hij zou zijn positie als rijke zakenman in de kledingsector hebben gebruikt om jonge vrouwen en meisjes te recruteren om aan zijn seksuele eisen te voldoen, door hen werk als model of in de modebranche in het vooruitzicht te stellen - en hen naderhand met dreigementen tot zwijgen te dwingen.

Zijn bedrijf, dat hij in 1966 begon in Winnipeg en dat uitgroeide tot een bekend merk met winkels in de VS en Canada, werd volgens de aanklacht een vehikel om dat gedrag te faciliteren. Enkele medebestuurders worden genoemd als medeplichtigen.

Maya-tempel

Nygard, die ondanks zijn leeftijd een imago cultiveerde van een fitte, gebruinde multimiljonair met lang haar en een vaak half open overhemd, zou zo de afgelopen 25 jaar seks ongestraft hebben afgedwongen voor zichzelf en vrienden. Hij zou dat hebben gedaan in zijn huizen in Californië, Canada en de Bahama’s, waar hij een groot landgoed bezit. Op dat miljoenencomplex, deels gemodelleerd naar een Maya-tempel, met een disco en gigantische beelden van leeuwenkoppen, organiseerde hij zogenoemde pamper parties, ‘verwenfeestjes’ waarbij jonge vrouwen, veelal uit armere milieus, zouden zijn gedwongen tot seks, soms na te zijn gedrogeerd.

Evenals de Amerikaanse financier Jeffrey Epstein, die vorig jaar in een gevangeniscel in New York zelfmoord pleegde na zijn arrestatie op beschuldiging van vergelijkbare seksuele misdrijven, wordt Nygard ervan beschuldigd jonge vrouwen te hebben gebruikt om andere jonge vrouwen te recruteren. Hij zou zijn vermoedelijke slachtoffers, die hij „vriendinnetjes” of „assistentes” noemde en soms door het bedrijf liet betalen, op zijn complex met cameratoezicht in de gaten hebben gehouden.

Nygard ontkent de beschuldigingen „met kracht”, heeft zijn advocaat verklaard. Volgens hem maken ze deel uit van een langdurige vete met zijn buurman in de Bahama’s, de New Yorkse hedgefundmanager Louis Bacon. Nygard wil op borgtocht worden vrijgelaten, mede omdat hij gezien zijn hoge leeftijd in de gevangenis in Winnipeg verhoogd risico loopt op besmetting met het coronavirus. Volgens de Canadese politie is er echter veel risico dat hij zou vluchten. Hij moet in januari opnieuw voorkomen.

Faillissement

De aanklachten tegen Nygard komen niet uit de lucht vallen. Tien vrouwen spanden begin dit jaar een groepsgeding aan in New York, waarin ze Nygard beschuldigen van aanranding en verkrachting. Inmiddels hebben 57 vrouwen zich bij die zaak aangesloten. Sommigen van hen waren 14 of 15 toen Nygard hen naar hun zeggen verkrachtte. Kort nadat dat proces werd aangespannen, werd het hoofdkantoor van Nygard International in Manhattan binnengevallen door de FBI. Nygard vertrok daarop als voorzitter. In maart vroeg het concern faillissement aan.

„We zijn opgelucht dat er hopelijk enige mate van verantwoording aankomt”, zei Greg Gutzler, een advocaat bij het groepsgeding, na de arrestatie van Nygard. „Maar dit had tientallen jaren geleden moeten worden gedaan.”