Adviespanel Amerikaanse FDA steunt ook gebruik vaccin van Moderna

Het Europese Geneesmiddelenbureau EMA zal op 6 januari een oordeel geven over het vaccin van Moderna, werd donderdag bekend . Het EMA neemt op 21 december een besluit over het vaccin van Pfizer en BioNTech, dat in onder meer de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk al wordt toegepast.

In tegenstelling tot het vaccin van Pfizer en BioNTech, dat logistieke uitdagingen met zich meebrengt omdat het moet worden bewaard bij een temperatuur van -70 graden Celsius, zijn voor het vaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna geen speciale diepvriezers nodig. Daardoor is het vaccin makkelijk te distribueren, ook naar afgelegen gebieden die niet beschikken over ziekenhuizen met dergelijke voorzieningen. Voorraden van het vaccin van Moderna zullen over het land worden verspreid zodra de FDA het groene licht geeft.

Verwacht wordt dat de FDA uiterlijk vrijdag ook groen licht zal geven voor noodgebruik van het vaccin van Moderna. Die toestemming zou een bron zijn van hoop op een keerpunt in de coronapandemie in de VS, waar meer dan 310.000 mensen aan Covid-19 zijn overleden. Woensdag stierven 3.580 patiënten aan de ziekte, een dagrecord sinds het begin van de pandemie. Bij meer dan 17 miljoen mensen is besmetting met het coronavirus vastgesteld, volgens cijfers van Johns Hopkins University in Maryland.

Een panel van experts die advies uitbrengen aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft donderdag met een overgrote meerderheid zijn steun uitgesproken voor noodgebruik van het coronavaccin van Moderna. Dat betekent dat het vaccin zo goed als zeker zal worden goedgekeurd door de FDA, als tweede vaccinoptie bij de bestrijding van de coronapandemie in de Verenigde Staten. Dat meldt Reuters.

Ook in week 50 overleden meer mensen dan gewoonlijk

Ook vorige week zijn er in Nederland meer mensen overleden dan je zou verwachten op basis van gegevens uit voorgaande jaren. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de twaalfde week op rij dat er sprake is van oversterfte. In welke mate dit verhoogde aantal sterfgevallen toe te schrijven is aan het coronavirus kan het CBS nog niet zeggen. Het statistiekbureau beschikt alleen voor de eerste helft van 2020 over informatie over de doodsoorzaak.

Van 7 tot en met 13 december stierven naar schatting circa 3.550 mensen. Dat zijn er zo’n 450 meer dan gewoonlijk. In totaal zijn er de afgelopen twaalf weken, dus ongeveer sinds het begin van de tweede coronagolf, bijna 5.300 meer sterfgevallen geweest dan het CBS had verwacht. Dat is minder dan tijdens de negen weken durende eerste golf in het voorjaar. Toen was de oversterfte ongeveer negenduizend.