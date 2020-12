Chinese vaccindiplomatie loopt vertraging op

Neemt China de leiding bij de verstrekking van vaccins aan landen in Zuidoost-Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika? Lang leek het daar wel op: het land liep voorop in het ontwikkelen van vaccins, en de Chinese president Xi Jinping beloofde in mei hoogstpersoonlijk dat hij de in China ontwikkelde vaccins beschikbaar zou stellen aan arme landen als mondiale collectieve goederen.

De Verenigde Arabische Emiraten keurden onlangs als eerste het Chinese Sinopharm-vaccin goed voor gebruik: het zou 86 procent bescherming bieden. Goed nieuws voor China zou je denken, maar opvallend genoeg zeiden China en Sinopharm zelf niets over wat toch een triomf zou moeten zijn.

Geen testresultaten

De Verenigde Arabische Emiraten kwamen met weinig wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid van het vaccin. En dat is niet zo gek: in China zelf zijn er nog steeds geen resultaten vrijgegeven van de derde testfase van welk vaccin dan ook. Het vaccineren in China zelf, dat mogelijk was onder een noodprogramma, lijkt inmiddels ook vrijwel tot stilstand gekomen. Of er iets mis is, en wat dat dan kan zijn, is onduidelijk.

Ook Indonesië kreeg onlangs Chinese vaccins geleverd, van maker Sinovac, maar het land heeft ze nog niet goedgekeurd voor gebruik.

Het is voor China van groot belang dat het de race om mondiaal vaccins te leveren niet verliest. Voordeel voor China is dat veel Westerse landen zich vooral richten op de vaccinatie van de eigen bevolking. Armere landen die afhankelijk zijn van COVAX, het mondiale vaccinatieprogramma van onder meer de WHO, moeten waarschijnlijk lang wachten op voldoende vaccins. Daar zit voor China dus een gat in de markt.

China levert zijn vaccins niet gratis, maar gefinancierd met zachte leningen. Zelfs de testfase is niet altijd gratis: zo vroeg Sinovac, een commercieel bedrijf, in oktober of Bangladesh in tweede instantie wilde meebetalen aan het uitrollen van de testfase van het vaccin in dat land. Bangladesh weigerde.

Het leveren van vaccins zou China niet alleen veel geld opleveren, maar ook veel extra aanzien en invloed in de wereld. Er is China dan ook veel aan gelegen om snel te kunnen leveren. Maar zolang de resultaten van testfase drie nog steeds niet zijn gepubliceerd, verspeelt China met de dag steeds iets meer kans om ook echt de hofleverancier van de armere landen te worden.

Bij Pfizer bestellen

China gokt voor de eigen bevolking niet uitsluitend op Chinese vaccins: de Chinese farmaceut Shanghai Fosun maakte woensdag bekend dat het volgend jaar minimaal 100 miljoen doses gaat aanschaffen van het BioNtech-vaccin.

BioNtech, internationaal een partner van Pfizer, werkt in China samen met Fosun. Het vaccin zal aanvankelijk in Duitsland worden geproduceerd, maar het is de bedoeling dat Fosun het op den duur ook in China gaat produceren met van BioNtech afkomstige ingrediënten.

AstraZeneca heeft een partnerschap met Shenzhen Kangtai Biologische Producten. Het wil aan het einde van dit jaar genoeg capaciteit hebben ontwikkeld om minstens 100 miljoen doses te produceren.