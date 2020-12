Britse politici reageren op hulp van Unicef aan kinderen in Londen

Meerdere Britse politici uiten zich donderdag kritisch over het nieuws dat Unicef voor het eerst in zijn geschiedenis voedsel gaat uitdelen aan behoeftige kinderen in het Verenigd Koninkrijk. Zo noemt de leider van de Labour-partij Keir Starmer het „beschamend” dat Unicef te hulp moet schieten in „het op vijf na rijkste land ter wereld”. De Conservatieve leider van het Lagerhuis Jacob Rees-Mogg heeft juist kritiek op Unicef. Hij noemt de actie een „politieke stunt van het laagste niveau” en stelt dat de kinderrechtenorganisatie „zich zou moeten schamen”.

Unicef maakte woensdag bekend 25.000 pond (27.721 euro) aan de Britse stichting School Food Matters te schenken. Met het geld moeten duizenden kinderen in het zuiden van Londen van een voedselpakket worden voorzien, waarmee zij kunnen ontbijten tijdens de Kerstvakantie. De pakketten gaan naar gezinnen die door de coronacrisis zodanig zijn geraakt, dat ze moeite hebben om aan genoeg eten te komen. Het is de eerste keer dat Unicef kinderen in het Verenigd Koninkrijk van eten gaat voorzien sinds de oprichting meer dan zeventig jaar geleden.

De aan de VN gelieerde kinderrechtenorganisatie laat in een reactie op het commentaar weten ieder kind belangrijk te vinden, ongeacht waar het geboren is. Volgens een peiling van het Britse onderzoeksbureau YouGov leefde in mei 17 procent van de Britse kinderen in een gezin waar het niet voor de hand ligt dat er voedsel is, schrijft Sky News. Tussen mei en oktober dit jaar zijn bovendien 900.000 extra kinderen aangemeld voor gratis schoolmaaltijden, vermoedelijk een gevolg van de coronacrisis.