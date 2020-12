Betaalsysteem iDeal gaat medio 2021 vernieuwen

Het meest gebruikte online betaalsysteem van Nederland, iDeal, wordt vanaf de tweede helft van 2021 vernieuwd. Dat meldt het bedrijf donderdag. De oprichters Rabobank, ABN Amro en ING, en andere aandeelhouders, steken „enkele miljoenen” in de vernieuwing van het vijftien jaar oude betaalsysteem. Reden voor de vernieuwing is dat er steeds meer nieuwe betaalmethoden op de markt komen.

Vanaf medio 2021 moet afrekenen met iDeal makkelijker worden voor consumenten en veel minder kliks vergen. Zo is het straks niet meer nodig om aan te vinken met welke bank je wil betalen en worden adresgegevens automatisch ingevuld.

Op dit moment heeft iDeal een dominante markpositie - het bedrijf is betrokken bij ongeveer 70 procent van alle online aankopen. Door de coronacrisis zijn consumenten bovendien meer online gaan winkelen, wat heeft geleid tot een sterkere groei van het aantal iDeal-transacties dan verwacht. Ondertussen is er ook sprake van groeiende concurrentie van alternatieve betaalmethoden als Apple Pay, Google Pay en creditcards.

Volgens een woordvoerder van Current, het moederbedrijf van iDeal, komt de sterke positie van het bedrijf doordat iDeal „zit ingebakken in alle systemen”. „Daardoor is de drempel veel lager. Je hoeft je niet zoals bij Apple Pay of Google Pay aan te melden. Het zit gewoon standaard in je bankapp.” Daarnaast denkt hij dat consumenten ook kiezen voor iDeal omdat het een betaalmethode is „van eigen bodem”. Toch ziet hij bedrijven als Apple Pay oprukken in Nederland. „Apple Pay is al een groot succes in de winkels en aan de kassa. We zien een snelle groei van betalingen aan de kassa met mobiele telefoons.”

Nieuwe bestuursvoorzitter

De vernieuwing van iDeal valt samen met het vertrek van bestuursvoorzitter Piet Mallekoote die met pensioen gaat. Vanaf februari 2021 zal Daniel van Delft als nieuwe bestuursvoorzitter leidinggeven aan Currence, het moederbedrijf van iDeal.

Al jaren wordt er gevreesd dat de grote technologiebedrijven Apple, Amazon en Google ook de betaalmarkt gaan veroveren. Begin deze maand concludeerde de waakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat het zover nog niets is. Slechts 11 procent van de Nederlandse consumenten betaalde online wel eens met Apple, Google of Amazon Pay, tegenover 99 procent met iDeal.

Toch is er te lang gewacht met de vernieuwing van iDeal, zegt vertrekkend bestuursvoorzitter Mallekoote in het FD. „We moeten mee in die concurrerende wereld en iets doen aan de tekortkomingen die we nu ervaren.”