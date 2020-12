De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen gingen verder vooruit. Hoop op een Brexitdeal en een spoedig akkoord over meer coronasteun in de VS leiden tot optimisme. Ook beloofde de Federal Reserve bij zijn rentebesluit de Amerikaanse economie te blijven ondersteunen. (ANP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 december 2020