ABN Amro vergroot de omvang van zijn investeringsfonds ABN Amro Ventures van 100 miljoen naar 150 miljoen euro. Via dat fonds investeert de bank in bedrijven die zich bezighouden met fintech en digitaal bankieren. Het is de derde keer dat ABN Amro meer kapitaal steekt in de investeringstak die nu vijf jaar bestaat. (ANP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 december 2020