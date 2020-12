38 Amerikaanse staten klagen Google aan voor machtsmisbruik

35 Amerikaanse staten en drie overzeese gebieden (zogenoemde territories) klagen Google aan voor het overtreden van de concurrentieregels. De 38 openbaar aanklagers stellen dat het techbedrijf een monopoliepositie heeft en op oneerlijke wijze behoudt op het gebied van online zoeken en de online advertentiemarkt. Hierdoor zouden zowel consumenten als adverteerders benadeeld worden.

Volgens de aanklagers heeft Google exclusieve contracten afgesloten waardoor de zoekmachine van het techbedrijf alle concurrenten - zoals Bing van Microsoft - op de markt verdringt. Dit zou ten nadele zijn van internetgebruikers, die daardoor de mogelijkheid op een product van betere kwaliteit of bijvoorbeeld meer privacybescherming zou worden ontnomen. Adverteerders zouden bovendien benadeeld worden, omdat Google door zijn monopolie hoge prijzen kan vragen en niet per se de beste kwaliteit hoeft te leveren.

Dezelfde tactiek zou Google gebruiken bij nieuwe technologieën, zoals toepassingen van de zoekmachine in slimme speakers, televisies en auto’s. De openbaar aanklagers stellen ook dat Google oneerlijke deals heeft gesloten met telecommunicatiebedrijven, door af te dwingen dat de zoekmachine standaard geplaatst wordt op mobiele telefoons en internetbrowsers.

Het is de derde keer in slechts twee maanden tijd dat Google in de Verenigde Staten wordt aangeklaagd voor het overschrijden van de concurrentieregels. In oktober maakte het federale ministerie van Justitie bekend Google samen met elf staten aan te klagen voor machtsmisbruik in zijn zoekmachine. De nieuwe zaak moet hiermee worden samengevoegd. Woensdag maakte Texas bovendien bekend namens tien staten een vergelijkbare mededingingszaak aan te spannen.

Vergelijkbare zaken lopen tegen Facebook. Volgens markttoezichthouder FTC en tientallen Amerikaanse staten heeft Facebook de markt verstoord door systematisch andere platforms op te kopen. De zaak van donderdag wordt geleid door de openbaar aanklager van Colorado Phil Weiser. Onder andere Hawaii, New York, Washington en Puerto Rico hebben zich aangesloten bij de zaak.