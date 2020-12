Zelfoverschatting, en daarna de lockdown

Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Lees voor Omsk ‘vaccinatieprogramma’ en de laatste regel van Drs. P’s klassieker De Dodenrit krijgt betekenis voor de economie. Als de door wolven achtervolgde hoofdpersoon de Russische stad eindelijk in zicht krijgt, maakt hij een sprong van blijdschap in zijn paardenslee en verliest zijn evenwicht.

Die noodlottige vreugdesprong maakten veel Nederlandse consumenten op Black Friday, een recent uit de VS geïmporteerde koopjesdag na Thanksgiving. Een feestdag die Europeanen weinig zegt. Het gaat hier aannemelijk om een vredige maaltijd in 1621 tussen kolonisten van de Mayflower, de inheemse bevolking en een nietsvermoedende kalkoen.

De winkelkortingen zeiden de Nederlandse consumenten natuurlijk des te meer. En was met de aankondiging van succesvolle vaccins het einde niet al in zicht?

Black Friday is natuurlijk niet de enige reden waarom we nu een nieuwe lockdown hebben. Maar het voorval onderstreept wel dat vrijwel iedereen de afgelopen tijd wel een reden heeft weten te verzinnen waarom sommige regels niet voor hem of haar gelden, nu even niet opgaan, of kennelijk zo onzinnig waren dat ze niet hoefden te worden nageleefd.

Het kabinet had wat meer rekening kunnen houden met ‘illusoire superioriteit’

En nu zijn we allemaal boos op alle anderen. Het fenomeen valt onder de noemer ‘illusoire superioriteit’: mensen hebben de neiging zichzelf te overschatten ten opzichte van anderen. Bekend is een onderzoek uit 1980 waarin 93 procent van de Amerikaanse ondervraagden en 69 procent van de Zweden zichzelf indeelt bij de beste vijftig procent autorijders. Let hier ook op het culturele verschil.

Onder ‘illusoire superioriteit’ valt ook het Dunning-Kruger-effect, waarbij mensen een sterkere mening hebben naarmate ze ergens minder van weten. Dat is in 2018 al mooi beschreven in deze krant, en hoogst actueel.

Misschien was de term ‘intelligente lockdown’ dus van begin af aan al wat ongelukkig gekozen.

Net zoals de start van de vaccinatieprogramma’s van 2021 een beter jaar kan maken dan verwacht, is het ook mogelijk dat de effecten van de pandemie juist hardnekkiger worden en de besmettingsgraad hoger blijft.

Maandag kwam De Nederlandsche Bank met zijn buitengewoon goed leesbare halfjaarlijkse prognoses voor de economie. Daarin wordt een ‘zwaar’ scenario doorgerekend waarin de pandemie veel langer duurt dan verwacht. Contactbeperkende maatregelen blijven tot rond november volgend jaar van kracht en worden daarna pas langzaam afgebouwd. Pas in de zomer van 2022 is alles weer echt normaal. Het resultaat is een economische krimp van 4,7 procent dit jaar, vrijwel geen herstel in 2021 en pas een klein stuitertje met 2,2 procent in het jaar daarop. De huizenprijzen stijgen dan volgend jaar nauwelijks meer en vertonen zelfs een kleine daling in 2022.

Daar staat ook een ‘mild’ scenario tegenover, waarin de afbouw van contactbeperkingen over een paar maanden al begint en deze zomer is voltooid. In dat geval wordt de economische groei zo groot dat volgens De Nederlandsche Bank eind 2022 de productie weer op het peil ligt waar hij zonder pandemie óók geweest zou zijn. Bij, opmerkelijk genoeg, een staatsschuldquote die inmiddels alweer wat is gedaald.

Welk scenario het wordt, ligt deels aan virale en buitenlandse ontwikkelingen waar weinig invloed op is. Het hangt óók af van ons eigen gedrag. Dat hebben we de afgelopen maanden hardhandig geleerd. Maar misschien is ons leervermogen nog steeds een overschatting, zo vlak voor de poorten van Omsk.

