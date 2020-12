Zeker 140.000 illegalen minder in Nederland dan 20 jaar eerder

Naar schatting woonden er in 2017 en 2018 ruim 140.000 minder illegalen in Nederland dan twintig jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), zo schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) woensdag aan de Tweede Kamer. Volgens het WODC leefden er in 2017 en 2018 tussen de 23.000 en 58.000 migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland, terwijl dat aantal in 1997 nog op 194.000 lag.

Reden voor de daling is volgens onderzoekers de identificatieplicht sinds 1994 en het einde aan toegang tot publieke voorzieningen, zoals het volgen van een opleiding of openen van een bankrekening, sinds 1998. Daardoor kunnen mensen zonder verblijfsvergunning „moeilijker een zelfstandig bestaan” opbouwen. Mogelijk heeft ook de reorganisatie van de vreemdelingenpolitie in 2000, waarbij agenten meer toezichts- en opsporingsbevoegdheden kregen, „onrechtmatig verblijf onaantrekkelijker” gemaakt. Tot slot speelt de uitbreiding van de Europese Unie met landen als Hongarije en Bulgarije in 2004 en 2007 mee. Mensen uit die landen verblijven sindsdien legaal in Nederland.

Omdat mensen zonder verblijfsvergunning geen aanspraak maken op publieke voorzieningen, zijn zij vaak nergens officieel geregistreerd. Precieze cijfers over hoeveel illegalen in Nederland verblijven, bestaan daarom niet. Onderzoekers hebben voor de schattingen in 1997 en 2017 en 2018 dezelfde onderzoeksmethode gebruikt. Daardoor is volgens het WODC toch een „trendanalyse” op te stellen.