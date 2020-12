Worstelende start-up Peerby haalt opnieuw geld op

Zijn bedrijf zat opnieuw „op het randje”, zegt Peerby-oprichter Daan Weddepohl. Eind vorig jaar had de start-up nog zo’n 9.000 euro in kas en een schuld van ruim 4,5 miljoen euro. Het kantoor was al opgezegd. „We werkten tijdelijk vanuit de kroeg.”

Maar Peerby is, opnieuw, gered. Investeringsmaatschappij Loyal Capital besloot onlangs samen met een groepje rijke particulieren een half miljoen euro in de Nederlandse start-up te steken. Dat bevestigt Weddepohl na vragen van NRC.

Peerby, een online platform waar mensen spullen kunnen uitlenen aan buurtbewoners, werd na de start in 2012 jarenlang gezien als dé belofte onder Nederlandse start-ups in de deeleconomie. Het bedrijf haalde ruim vijf miljoen euro aan financiering op en kreeg media-aandacht in The Economist en The New York Times.

Miljoenen verbrand

Weddepohl werd geroemd op het World Economic Forum in Davos, vanwege zijn bijdrage aan de ‘circulaire economie’: als buurtbewoners elkaars boormachines en bladblazers gebruiken in plaats van een nieuwe te kopen, is dat goed voor de planeet.

Ondertussen verbrandde Peerby miljoenen, op zoek naar een goed bedrijfsmodel. Gebruik van de app was jarenlang gratis en een in 2015 geïntroduceerde betaalde versie van Peerby sloeg niet aan.

In een uiterste poging zijn start-up levensvatbaar te maken, ging Peerby terug van vijfentwintig naar vijf werknemers. Vorig jaar kwam Peerby met een nieuwe app, volledig ingericht om gebruikers te verleiden tot een betaalde variant.

‘Meer geklust en meer gekookt’

Peerby heeft inmiddels 6.000 betalende abonnees en Weddepohl zegt door corona een impuls in het aantal klanten te zien. „Er wordt meer geklust en meer gekookt”, zegt hij. En: Peerby is nu voor het eerst kostendekkend. „Volgend jaar verdienen we genoeg om ook zonder investeerders het hoofd boven water te houden.”

Een deel van de gebruikers reageerde boos dat het originele idee van Peerby noodgedwongen is vercommercialiseerd. „Er is inderdaad een groep die dit niet begrijpt”, zegt Weddepohl. „Er zijn zo veel gratis apps dat mensen daar een beetje van in de war zijn geraakt.”