‘De mensen voor wie niks is veranderd door corona, die zijn pas écht eenzaam’

Behalve het jaar van corona, zou 2020 zomaar eens de geschiedenis in kunnen gaan als het jaar van de grote eenzaamheid.

Niet dat er vóór de coronamaatregelen geen eenzaamheid bestond in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ervoer 9 procent van de Nederlanders in 2019 ‘sterke gevoelens van eenzaamheid’, 26 procent voelde zich enigszins eenzaam.

Maar sinds maart lijkt het ‘eenzaamheidsvirus’, zoals de koning het in maart in zijn toespraak formuleerde, nog veel meer mensen te treffen. Tijdens de eerste golf voelde 51 procent van de Nederlanders zich ‘enigszins eenzaam’ of ‘eenzaam’, aldus een onderzoek van het RIVM. Bij de laatste meting, op 30 november, was dat percentage gestegen naar 58 procent.

In elke krant of nieuwsrubriek was aandacht voor ouderen en kwetsbaren die hun familie niet konden of durfden zien, eerstejaars studenten zonder mogelijkheden om hun studiegenoten in het echt te ontmoeten, thuiswerkers die het contact met collega’s missen, singles die inmiddels langdurig aan huidhonger lijden en de sociaal schrale kerstdagen die ons volgende week te wachten staan.

Je zou verwachten dat het vooral het gebrek aan contacten is, waar we dit jaar aan lijden – het soort eenzaamheid dat door sociaalwetenschappers ‘sociale eenzaamheid’ wordt genoemd. Maar de toegenomen eenzaamheid is vooral emotionele eenzaamheid, weet socioloog, demograaf en hoogleraar in ruste Jenny Gierveld, die al sinds 1965 onderzoek doet naar eenzaamheid: de kwaliteit van de relaties met anderen blijft achter. Liefdesverdriet is er een voorbeeld van: je mist het innige contact dat je met een geliefde had.

Waarom mensen nu meer zouden lijden aan emotionele eenzaamheid wordt nog uitgezocht, maar Gierveld vermoedt dat het feit dat veel contacten nu worden onderhouden via Zoom, WhatsApp en de telefoon er iets mee te maken heeft. „Een kleinkind kun je zo niet knuffelen.”

Sociaalwetenschappers en psychiaters onderscheiden nog een derde vorm van eenzaamheid: existentiële eenzaamheid. Zoals Anja Machielse, filosoof en hoogleraar humanisme en sociale weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek, het omschrijft: „Het gevoel er niet echt bij te horen, anders te zijn dan anderen en niet in deze tijd of deze samenleving te passen.”

Maar zelfs met deze drie afzonderlijke definities is eenzaamheid lastig te meten, omdat het een subjectief fenomeen is. Iemand met een groot netwerk kan zich ontzettend eenzaam voelen en iemand die veel alleen is, is niet per se eenzaam. „Na twintig jaar onderzoek over eenzaamheid moet ik mensen nog steeds uitleggen dat eenzaamheid en isolement niet hetzelfde is”, zegt Machielse.

Een andere complicerende factor is dat anders dan bij de zes basale emoties – vreugde, verdriet, angst, woede, verbazing en walging – je bij een ander niet aan het gezicht kunt aflezen dat hij eenzaam is. Sterker nog: het is niet eens vanzelfsprekend dat je het van jezélf weet.

„Emoties zijn lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens zijn geïnterpreteerde emoties. Eenzaamheid is een gevoel”, zegt filosoof Marjan Slob, van wie dit najaar een boek verscheen over eenzaamheid, De lege hemel. „Dat bestaat pas als je er woorden aan geeft. Ik denk dat dieren erg alleen kunnen zijn, en daaronder kunnen lijden, maar je moet mens zijn om te kunnen constateren dat het lijden wordt veroorzaakt door eenzaamheid – het is een interpretatie.”

Eenzaamheid wordt meestal veroorzaakt door een gebrek aan verbinding met anderen, zegt Slob, maar kan ook ontstaan door een gebrek aan verbinding met jezelf. „Tijdens een midlifecrisis bijvoorbeeld, kun je je totaal verwijderd voelen van degene die je altijd was.”

Maar ook al moet je er woorden aan geven, eenzaamheid is iets dat iedereen af en toe in het leven treft, zegt zowel Slob als Machielse. Machielse: „De filosoof Emmanuel Levinas heeft het mooi uitgelegd: we worden pas mens in de blik van de ander. In principe zijn we allemaal eenzaam. We verbinden ons met anderen omdat we hen nodig hebben om onszelf te zijn, maar soms lukt dat even niet. We zijn voortdurend bezig onze fundamentele eenzaamheid te bevechten.”

Verloren op de kerstborrel

Eenzaamheid mag dan inherent zijn aan de menselijke natuur, het is een onderwerp waarover lang niet iedereen gemakkelijk praat. Zelfs niet als er geen sprake is van langdurige, structurele eenzaamheid, maar van een kortstondig moment.

Wie alleen op reis gaat, en af en toe overvallen wordt door een verlammende eenzaamheid, kan daar later een geestige anekdote van maken. Maar wie zich op de kerstborrel van het werk elk jaar totaal verloren voelt, omdat het niet lukt om aansluiting te vinden met de mensen met wie het professionele contact doorgaans soepel verloopt, praat daar meestal niet over. Jenny Gierveld, die zich sinds 1992 toelegt op eenzaamheid onder 55-plussers, merkte dat weduwen en weduwnaars veel opener zijn over hun eenzaamheid dan gescheiden mensen.

Die verschillen hebben te maken met het al dan niet bestaan van externe factoren, aldus Anja Machielse. „Eenzaamheid op reis komt door de omstandigheden. Je kent er niemand, je hebt de eenzaamheid eigenlijk zelfs opgezocht, en dat is stoer. Maar als het je op een feestje of een receptie niet lukt om je in een groepje te mengen en te kletsen over koetjes en kalfjes, dan zie je dat als een tekortkoming van jezelf, omdat mensen hun eigenwaarde nu eenmaal ontlenen aan het contact met anderen. Je staat apart en je bent bang dat mensen je een loser vinden.” Zo is het ook met de mensen die hun partner kwijt zijn geraakt. De dood van een partner overkomt je, terwijl je eenzaamheid na een scheiding kunt zien als falen, omdat die breuk misschien te voorkomen was.

Ook een pandemie kun je zien als zo’n externe factor. Machielse: „Eenzaamheid onder jongeren is niks nieuws, maar het komt nu aan de oppervlakte, omdat ze kunnen zeggen: ‘De overheid heeft besloten dat ik mijn vrienden niet meer mag zien.’”

Mensen die lijden aan langdurige eenzaamheid vertonen vaak terugtrekgedrag, waardoor sociaal contact beladen wordt en ze dus nog eenzamer worden. Terwijl het praten over eenzaamheid natuurlijk het begin is van de oplossing.

Eerste hulp bij eenzaamheid Als je je eenzaam voelt, probeer daar dan zo snel mogelijk iets aan te doen, adviseert Anja Machielse. Een gemakkelijke manier is het aangaan van vluchtige contacten: een kort praatje met een verkoper in een winkel, een buur, een sportleraar. Jenny Gierveld raadt mensen die eenzaamheid bespeuren bij een ander aan met die persoon ‘basic dingen zonder woorden’ te ondernemen, zoals een wandeling. Probeer, als hij of zij dan vertelt over die eenzaamheid, vooral te luisteren, en niet ongevraagd tips te geven. Mensen die eenzaam zijn, moeten uiteindelijk zelf de regie nemen, anders komen ze er niet uit.

Jenny Gierveld: „Wat dat betreft is dit jaar een openbaring. Het taboe op eenzaamheid is een stuk kleiner geworden, en ik denk niet dat dat weer verandert.”

Ook zij maakt overigens een kanttekening bij de stijging van de eenzaamheidscijfers. Als je de cijfers van het CBS en het RIVM vergelijkt, zouden binnen een paar maanden bijna anderhalf keer zoveel Nederlanders eenzaam zijn geworden. Die toename, zegt zij, zou deels kunnen worden verklaard door vraagstelling en onderzoeksmethode. „Mensen die online vragen beantwoorden zijn bijvoorbeeld vaak openhartiger over negatieve gevoelens als eenzaamheid dan mensen die tegenover een interviewer zitten.”

En nog iets dat zij kan ontkrachten: het idee dat ouderen al voor corona steeds eenzamer aan het worden waren. „Er zijn meer ouderen, maar de gemiddelde 75-jarige is niet eenzamer dan in 1992.”

Praatje met onbekende

Voor Marjan Slob is de stijging van de eenzaamheidscijfers tijdens corona juist een teken dat we daarvoor „zo bar eenzaam niet waren”. „Het is zoiets grofs wat er nu gebeurt, het voelt als een amputatie. Natúúrlijk lijden we aan het gebrek aan contacten. Maar de mensen voor wie niks is veranderd door corona omdat ze al minder mensen zagen dan ze eigenlijk zouden willen, die zijn pas echt eenzaam.”

Eenzaamheid is nooit positief, benadrukken Gierveld en Machielse. Maar het kan wel een functie hebben. Eenzaamheid is een gevoel dat je niet te lang wil hebben, en kan dus een trigger zijn om iets aan je situatie te veranderen. Soms door grote stappen te nemen, zoals een einde maken aan een werksituatie of een relatie die tot eenzaamheid leidt, soms kleine.

„Dat zie je mensen nu ook doen”, zegt Anja Machielse. „Je kunt niet naar een café , maar kunt wel samen met een coffee to go gaan wandelen. Of je merkt dat een praatje met een onbekende op een bankje in een park ook heel waardevol kan zijn.”

Het nummer Space Oddity van David Bowie is voor haar een mooie metafoor voor eenzaamheid. „Ground control to Major Tom, zingt Bowie – waar ik stond, daar ben ik niet meer, ik voel me niet meer op mijn plek op aarde. Mensen zijn in staat een soort mentale astronaut te zijn, ze kunnen die gevoelens hebben over hun eigen leven.” Dat jezelf van een afstand kunnen bekijken is wat ons aardig, creatief en flexibel maakt, zegt Slob, maar het kan zich ook tegen je keren, en dan manifesteert het zich als eenzaamheid. „Ik zie het als een package deal. Als er al mensen zouden bestaan die nooit constateren dat ze af en toe eenzaam zijn, dan denk ik niet dat dat leuke mensen zijn. Als je constant probleemloos samenvalt met jezelf en je omgeving ben je eigenlijk een soort bloemkool.”

