Eindelijk lijkt er toch iets mogelijk tussen de Britten en de EU

Er hangt opeens een vleugje lente in de lucht, zowel in Londen als in Brussel. Natuurlijk, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de Britse premier Boris Johnson blijven benadrukken dat een ‘No Deal’ over handel nog steeds een reëel scenario is, met twee weken te gaan tot de deadline van 31 december.

Maar het geloof dat er ‘iets’ mogelijk is, groeit de afgelopen dagen wel. De voornaamste reden daarvoor, is dat betrokkenen aan beide kanten erkennen dat er beweging in de onderhandelingen zit. Óók op de thema’s die tot voor kort muurvast zaten.

„Zo dichtbij, en toch nog zo ver weg”, vatte Von der Leyen de stand van de gesprekken woensdagochtend in het Europees Parlement samen. Maar, voegde ze toe: „Het pad mag nauw zijn, het is er wel degelijk en daarom is het onze verantwoordelijkheid om door te gaan.”

Een van de drie ‘beruchte’ struikelblokken is inmiddels goeddeels uit de weg geruimd: de vorm van arbitrage bij eventuele conflicten. Daarmee blijven er twee over: het waarborgen van eerlijke concurrentie en visserijrechten.

Vooral op het eerste punt werd de afgelopen dagen vooruitgang geboekt. Het VK lijkt inmiddels te accepteren dat er sancties kunnen volgen als de verschillen in regelgeving tussen beide partijen te groot worden. Maar over hoe snel en hoe hard die mogen worden, zijn nog altijd grote meningsverschillen.

Het emotioneel beladen visserijdossier lijkt zo als grootste thema overgebleven. „In alle eerlijkheid”, zei Von der Leyen woensdag, „lijkt het er soms op dat we deze kwestie nooit gaan oplossen.”

Europees Parlement boos

Het blijft zo onzeker of een No Deal-scenario voorkomen wordt. En daarmee groeit de frustratie in het Europees Parlement, dat de tijd om een eventueel akkoord te ratificeren steeds korter ziet worden.

Onder Europarlementariërs wordt aanstaande maandag als einddatum gezien, om een eventueel akkoord nog op tijd te kunnen behandelen. Ideaal is dat allerminst, zegt PvdA-Europarlementariër en Brexit-rapporteur Kati Piri. „In het verleden hadden we gemiddeld 166 dagen nodig. Dat je zo’n verstrekkend akkoord in een week moet beoordelen, brengt de democratische controle echt in gevaar.”

Komt er nóg later dit jaar een akkoord, dan is een ratificatie voor 31 december onmogelijk. De EU zou in dat geval wel kunnen kiezen voor ‘voorlopige toepassing’ van een akkoord, waarna het EP pas later ratificeert. De woede over dit mogelijke scenario groeide de afgelopen dagen onder Europarlementariërs.

Dat verklaart ook waarom Von der Leyen eerder beloofde het EP niet buitenspel te zetten. Maar, realiseert iedereen in Brussel zich: als het alternatief een tijdelijke ‘No Deal’-situatie betekent, dan zal men er uiteindelijk tóch voor kiezen eventjes voor het Europarlement uit te lopen.

Geen hoogspanning

In Londen blijft Boris Johnson weliswaar volhouden dat een No Deal waarschijnlijker is dan een handelsakkoord, maar de discussie is tegelijk deels verschoven richting de vraag: hoe gaat de regering een eventueel akkoord snel door beide huizen loodsen?

Jacob Rees-Mogg, aarts-Brexiteer én de hoeder van de regeringsagenda in het Lagerhuis, heeft al laten blijken dat veel mogelijk is. Het Lagerhuis houdt geen allesbepalende ‘meaningful vote’, maar moet wel stemmingen houden om een deal met de EU te verankeren in binnenlandse wetgeving.

Rees-Mogg zegt dat een dergelijk traject in maximaal twee dagen afgerond kan worden. Hij houdt daarnaast ook de optie open dat er na 1 januari met terugwerkende kracht gestemd kan worden over de wettelijke implementatie van een deal.

De politieke volatiliteit die het premierschap van Theresa May kenmerkte, ontbreekt op dit moment om meerdere redenen. Johnson regeert met een meerderheidsmarge van bijna tachtig Lagerhuisleden. En Brexiteers zoals Iain Duncan Smith, die het May zo lastig maakten en haar uiteindelijk knakten, zijn dit keer een stuk minder hoog in de boom geklommen. Zo lang het Johnson (cosmetisch) lukt een deal te verkopen als de terugkeer naar volledige soevereiniteit, lijkt een revolte niet in de maak.