The Homesick: oerachtig zingen in het ‘bloemkoolengels’

„We trapten goed af”, zegt Elias Elgersma over het jaar waarin zijn band The Homesick internationaal door had moeten breken. Achttien Amerikaanse optredens stonden gepland voor het indierocktrio uit Dokkum. De tournee begon goed, met vijf Duitse en Nederlandse clubshows die meer publiek trokken dan Elgersma (zang, gitaar, toetsen, 25), Jaap van der Velde (zang, bas, gitaar, 23) en Erik Woudwijk (drums, 23) tot dan toe bij hun optredens gezien hadden. In februari verscheen hun album The Big Exercise op Sub Pop, het Amerikaanse platenlabel dat eerder als springplank diende voor Nirvana, The Shins en Fleet Foxes. De recensies waren goed en de vooruitzichten uitstekend. Toen sloeg de pandemie toe.

Terwijl de band al verder keek en er Europese optredens in september bijgeboekt werden, viel plotseling de Amerikaanse tournee in het water. Met Friese nuchterheid relativeert Elgersma de gemiste kansen. „Ik geloof niet in een doorbraak van de ene op de andere dag. Bij een band als de onze moet dat gestaag gebeuren, door veel spelen en je op veel plekken laten zien. Wat er dit jaar had moeten gebeuren, kunnen we later inhalen. Ik ben deze zomer lekker veel gaan zwemmen in natuurwater.”

Terwijl The Homesick thuis zat, groeide hun reputatie als een band met doorwrochte popmuziek dankzij een album dat pas na herhaalde beluistering al zijn schoonheid prijsgeeft. The Big Exercise haalde de albumjaarlijsten van het toonaangevende poptijdschrift Mojo en internetplatform The Quietus. „Bruisend”, noemde die laatste hun slimme muziek die de 6/8ste maat of het gebruik van klarinet en klavecimbel niet schuwt. De meerstemmige zang tilt The Homesick uit boven het maaiveld.

Vechten voor zuiverheid

De verbintenis met Sub Pop heeft geholpen om een internationaal publiek te bereiken, zegt Elgersma thuis aan de telefoon, maar alles zaligmakend is het niet. „Ik kende Nirvana wel en hoe goed ik het ook vond: van dat soort muziek hebben we genoeg gehoord. In de rockmuziek is ieder subgenre nu wel zo’n beetje uitgekauwd. In onze bandbus luisteren we naar Meredith Monk en Van Dyke Parks: muzikanten die andere dingen met vocalen doen dan in gewone popmuziek. Die buitengewone kijk op muziek hebben we naar onze rocksongs vertaald. We zijn geen geschoolde zangers. Ik zou onze samenzang typeren als oerachtig. Alles draait om de klank. Soms moeten we vechten om het zuiver te krijgen.”

The Big Exercise van The Homesick, uitgebracht door Sub Pop.

Elgersma is blij dat de Nederlandse clubshows begin dit jaar slaagden, omdat de band een belangrijke omwenteling doormaakte bij de presentatie van hun muziek. „We zijn er bij gaan zitten. Tijdens repetities merkten we dat staand spelen niet langer haalbaar was. Onze muziek is vrij complex en als ik erbij moet staan kan ik me moeilijk concentreren op gitaar spelen en zingen tegelijk. De essentie van onze muziek is dat we constant op de toppen van ons kunnen presteren. Dat werkt veel beter als je zit. En ik doe geen schoenen meer aan op het podium. In het verleden trok ik nog wel eens mijn mooiste schoenen aan, ook als ze gloednieuw waren. Op het podium kwam je er dan pas achter dat het intrappen van gitaarpedalen moeizaam ging. Nu speel ik lekker op blote voeten.”

Slimme poptrucjes

The Homesick bestaat uit echte popjongens, zegt Elgersma enigmatisch, na zijn lofzang op de avantgardemuziek van Meredith Monk en Joan la Barbara. Thuis in zijn huidige woonplaats Groningen luistert hij de laatste tijd veel naar Doe Maar. „Dat is heel anders dan onze muziek, want in hun popsongs komt meestal binnen tien seconden de hook of het refrein. Wij houden minder rekening met de entertainmentwaarde van onze muziek. Maar op onze plaat hebben we wel degelijk allerlei slimme poptrucjes toegepast. En we zingen nadrukkelijk in ons eigen bloemkoolengels. We zijn nu eenmaal geen native speakers en we willen niet de indruk wekken dat we perfect Engelstalige popsongs kunnen schrijven.”

De afgelaste tournee stelde Elias Elgersma in staat zich aan een Nederlandstalig nevenproject te wijden. Als Huib Prins bracht hij het album Buitenspel uit, kleinschalig op cassette en digitale platforms. Eenvoudiger van opzet dan de driedubbel gelaagde muziek van The Homesick, is het Elgersma’s uitlaatklep om te freaken met simpele drumcomputerritmes en naar de jaren tachtig lonkende synthesizerklanken.

Eén ding mist hij het meest aan de afgelaste tournee: „Lekker met z’n vieren het huis uit. Er kleeft een bepaalde romantiek aan drie muzikanten en een geluidstechnicus die samen in een busje rondtoeren met een duidelijk doel voor ogen. De wereld veroveren met onze muziek was nooit de insteek. Ermee bezig zijn is mooi genoeg. Wat dat betreft was het beslist geen mislukt jaar. We hebben onze plaat uitgebracht en er hebben mensen naar geluisterd. We hebben een paar mooie shows gedaan. Een zomer zonder festivals overleven we heus wel. Volgend jaar nieuwe kansen.”