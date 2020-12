Rudolph-Zonder-Rode-Neus kwam voor niets naar de basisschool in Islington

Gefascineerd staarden de scholieren dinsdag naar het rendier dat was opgedoken op de speelplaats van de school van mijn dochters. Aan klein wild zijn we hier gewend: dagelijks tippelen stadsvossen vanuit de buurtparkjes door de straten, op zoek naar een uitpuilende vuilnisbak of onbewaakte zak. Maar hertachtigen? Die zijn in de Londense deelgemeente Islington niet inheems.

Het ijlings gecharterde rendier was een goedmakertje van de schoolleiding. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de scholieren op vrijdag, de laatste dag voor de kerstvakantie, op de foto konden met deze Rudolph-Zonder-Rode-Neus. Maar toen besloot de deelgemeente uit het niets alle scholen vervroegd te sluiten wegens oplopende coronagevallen.

Dat mag toch niet, was mijn eerste reactie.

Ik wist dat Londen op het punt stond de coronamaatregelen aan te scherpen. Het Lagerhuis had besloten dat Engeland een stoplichtsysteem ofwel tiers hanteert. Maar zelfs in Tier 3, het hoogste niveau, moesten de scholen openblijven. Geen herhaling van de maandenlange sluiting met alle nadelige gevolgen (leerachterstand, toegenomen ongelijkheid, mentale weerbaarheid) van dien, zeiden zowel premier Boris Johnson als Labour-leider Keir Starmer.

En als de twee belangrijkste politici van het land scholen open willen hebben, hoe kunnen ze dan toch sluiten?

Ouders waren amper bezig met die vraag. Net zoals de schoolleiding improviserend een kerstviering in elkaar flanste, zo haalden ze snel beeldschermen en toetsenborden van kantoor om weer thuis te werken.

Terwijl de kinderen in de rij stonden om vliegensvlug met het rendier op de foto te gaan, werden er uittochten naar tweede huisjes aan de kust gepland („Wij rijden vanmiddag al, jullie?”) en regelde de ouderraad nog snel de traditionele cadeautjes voor de leerlingen.

Ondertussen bleek in de gemeentepolitiek hoe ineffectief de oekaze was. Het Engelse schoolsystem is ingewikkelder dan de Brexit, maar het komt erop neer dat de deelgemeente slechts zeggenschap heeft over een deel van de openbare scholen.

Zogenoemde academies, die bestuurd worden door onafhankelijke stichtingen, konden eenvoudig de oekaze negeren, evenals privéscholen. Als gevolg kon de grootste middelbare academy in de buurt, die tevens de grootste besmettingsbron was, openblijven.

Het besluit van de deelgemeente lijkt vooral een interne stammenstrijd binnen Labour. De bestuurders in Islington behoren tot de flank van de partij loyaal aan oud-leider Jeremy Corbyn, die iedere kans aangrijpt om zijn opvolger Keir Starmer dwars te zitten.

Terwijl Starmer zich op de achtergrond hield, greep het ministerie van Onderwijs in. Zijn oordeel? Dit was niet een kwestie van een paar vrije dagen maar muiterij en een poging het stelsel van tiers en coronaregels van onderaf te slopen. Minister Gavin Williamson van Onderwijs dreigde naar de rechter te stappen.

De deelgemeente bond subiet in. Het doel is immers bereikt. Starmer is dwarsgezeten en bovendien kan straks bij stijgende besmettingen worden gezegd: ons treft geen blaam. Zo blijft corona in het diep verdeelde VK een zaak van pure partijpolitiek, waar met machtsvertoon beperkte bevoegdheden op een postzegelniveau uitoefenen de voorkeur geniet boven compromissen sluiten en heldere eenduidigheid uitstralen.

Nog geen 24 uur nadat het schoolhoofd per brief de sluiting aankondigde, maakte ze die weer ongedaan. „Excuses voor de u-bocht”, schreef ze.

In de klas van mijn oudste dochter (10) had de juf de sluiting ter sprake gebracht. „Ze vroeg wat onze ouders ervan vonden”, zei mijn dochter. Sommigen waren voorstander, want het was een van de weinige keren dat de politiek voortijdig en kordaat handelde. Andere ouders vonden het zwabberbeleid.

Vroeg de juf ook wat de kinderen er zelf van vonden? „Nee, daar was ze niet in geïnteresseerd. Ik vond het zielig voor het rendier. Zo’n beestje hoort toch eigenlijk in het bos.”

Rudolph had voor niets haast gemaakt.

