Pornhub aangeklaagd door veertig slachtoffers misbruik

Veertig vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik hebben Pornhub en moederbedrijf Mindgeek aangeklaagd omdat de bedrijven financieel zouden hebben geprofiteerd van filmpjes waarin het misbruik te zien was. Het gaat om beeldmateriaal van productiebedrijf Girls Do Porn, een voormalig samenwerkingspartner van Pornhub, dat in oktober werd aangeklaagd voor mensenhandel en seksueel misbruik. Dat meldt de BBC.

Pornhub en andere websites van moederbedrijf Mindgeek hebben in oktober de samenwerking met Girls Do Porn opgezegd nadat het bedrijf werd aangeklaagd. Maar volgens de vrouwen waren zij al langer op de hoogte van de beschuldigingen. Zo zouden slachtoffers in 2016 al aan de bel hebben getrokken over de problemen bij het productiebedrijf maar zou Mindgeek geen actie hebben ondernomen en de samenwerking hebben voortgezet. De vrouwen eisen 1 miljoen dollar schadevergoeding per persoon en de advertentie-inkomsten die Mindgeek heeft verdiend met de filmpjes.

Pornhub is de afgelopen weken onder vuur komen te liggen. Het bedrijf zou te weinig hebben gedaan om de verspreiding van strafbare video’s, waaronder beelden van verkrachting en kinderporno, tegen te gaan. Zo onthulde The New York Times dat op het platform veel verkrachtingsvideo’s te vinden waren. Dit kwam omdat gebruikers zelf materiaal konden uploaden en het toezicht veelal uitbleef. Creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard maakten daarop bekend geen betalingen meer te verwerken aan de website.

Na de publicatie in The New York Times besloot Pornhub voortaan alleen nog maar materiaal te tonen afkomstig van samenwerkingspartners en het niet meer toe te staan dat iedereen zelf video’s kan uploaden. Ook maakte het bedrijf bekend het toezicht uit te breiden. Afgelopen maandag werd bekend dat Pornhub miljoenen filmpjes heeft verwijderd die niet afkomstig waren van vaste partners.