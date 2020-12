Peruaanse politie doet met Kerstman en elf inval bij drugsdealer

De Peruaanse politie heeft dit weekend op een opmerkelijke manier een verdachte gearresteerd. Leden van een arrestatieteam verkleedden zich als Kerstman en een elfje om vervolgens de deur in te rammen en een vermoedelijke drugsdealer mee te nemen, meldt Reuters woensdag. De politie beweert dat de agenten door zich te vermommen minder opvallen. Onder hun kleding droegen de agenten tijdens de inval in Lima kogelwerende vesten.

Op beelden van de aanhouding is te zien hoe de agent vermomd als Kerstman met een enorme hamer in zijn hand uit een busje springt en de voordeur inramt. „Politie!”, riep het kleurrijk uitgedoste arrestatieteam. De Kerstman houdt met één hand de verdachte tegen de grond en in zijn andere hand zijn baard. De elf, die al bij de voordeur zijn muts was verloren, zet een knie op de rug van de verdachte en schuift zijn mondkapje terug over zijn neus. De man zou later in het bezit gebleken zijn van een „aanzienlijke hoeveelheid” cocaïne en marihuana, een bivakmuts en een revolver, zei de politie volgens Reuters.

De Peruaanse politie zet vaker vermomde agenten in op drugsdealers te pakken en zegt daar volgens Reuters ook vaak succes mee te oogsten. Het idee is dat criminelen verrast worden als ze de politie niet zien aankomen. Andere korpsen, zoals de Nederlandse politie, proberen doorgaans zo min mogelijk geluid te maken en dragen donkere kleding. Zeker bij invallen in de nacht blijven ze zo ook onzichtbaar voor de verdachten, tot ze deur eruit beuken.