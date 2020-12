Parijs krijgt boete: té veel vrouwen aan de top

Het Parijse stadsbestuur moet een boete van 90.000 euro betalen omdat er té veel vrouwen hoge posten bekleden. Dat heeft de socialistische burgemeester Anne Hidalgo deze week bekendgemaakt.

Het stadsbestuur heeft elf vrouwen benoemd en slechts vijf mannen op directieniveau. Dat is 69 procent vrouwen en dus een overtreding van een wet uit 2013, die stelt dat elk geslacht minstens 40 procent van de benoemingen moet krijgen. De mannen halen in Parijs die drempel niet.

Ons stadsbestuur is blijkbaar té feministisch geworden Anne Hidalgo burgemeester Parijs

Hidalgo maakte het nieuws dinsdag in de gemeenteraad op geamuseerde toon bekend. „Het is met plezier dat ik u kan meedelen dat wij een boete hebben gekregen,” zei Hidalgo. „Ons stadsbestuur is blijkbaar té feministisch geworden.”

De burgemeester kondigde aan dat zij de cheque persoonlijk gaat afleveren op het ministerie van het Openbaar Ambt, vergezeld door alle vrouwen die op haar kabinet werken.

De boete is een anomalie: hij slaat op het jaar 2018, en de regel in kwestie – oorspronkelijk bedoeld om juist meer vrouwen op hoge posities te krijgen – is vorig jaar aangepast. Er wordt nu gekeken naar het evenwicht binnen het totaal aantal banen op kaderniveau. Zo bekeken vertegenwoordigen vrouwen ‘slechts’ 47 procent van het Parijse stadsbestuur. In het totaal bestaat het personeel van de stad Parijs voor 56 procent uit vrouwen.

Interesse van Hillary Clinton

Op meer serieuze toon zei Hidalgo in de gemeenteraad dat de boete ‘absurd’ en ‘onrechtvaardig’ is. Op Twitter bedankte zij de Amerikaanse oud-presidentskandidaat Hillary Clinton voor haar steun nadat die laatste een artikel over de zaak had getweet.

De Franse minister van Openbaar Ambt, Amélie de Montchalin, reageerde ook via Twitter op de hetze. Zij gaf toe dat de oude regel absurd was, en beloofde dat de Parijse boete zal worden aangewend om het benoemen van vrouwen in het openbaar ambt verder te promoten. Zij nodigde Hidalgo uit op haar departement om daarover te praten.