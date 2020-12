Pakistan voert wet door in strijd tegen verkrachtingen

Pakistan heeft dinsdag een nieuwe wet ingevoerd die iets moet doen tegen het grote aantal verkrachtingen in het land. Dat meldt president Arif Alvi op Twitter. Er komen onder meer speciale rechtbanken die verkrachtingszaken in maximaal vier maanden moeten afhandelen. Het Pakistaanse parlement moet de wet nog goedkeuren. Daar heeft het vier maanden de tijd voor. Als er geen parlementair fiat komt, vervalt de wet.

De wet maakt het ook strafbaar de identiteit van verkrachtingsslachtoffers openbaar te maken. Op die manier hoopt de regering dat vrouwen die misbruikt zijn zich vaker melden. Nu krijgen zij in veel gevallen te maken met uitsluiting, bedreiging of zelfs fysiek geweld, omdat de verkrachting ook hun eigen schuld zou zijn geweest. Een groot deel van de seksuele delicten in Pakistan blijft op die manier onder de radar. Verder stelt de wet dat slachtoffers altijd binnen zes uur na hun aangifte medisch onderzocht moeten worden. Daarnaast belanden zedendelinquenten voortaan in een register.

Aanleiding voor de invoering van de wet was een geruchtmakende groepsverkrachting afgelopen september. Een vrouw die in de buurt van de stad Lahore zonder benzine was komen te staan, werd toen door meerdere mannen uit de auto gesleurd en misbruikt, voor de ogen van haar kinderen. Het misdrijf leidde tot woede in Pakistan. Helemaal toen de politiechef van Lahore zich publiekelijk afvroeg waarom de vrouw het benzinepeil niet van tevoren had gecontroleerd, en waarom ze niet samen met een mannelijke begeleider reisde. In deze zaak zitten inmiddels twee mannen vast.

Chemische castratie

Verkrachting is een enorm probleem in Pakistan. Hoeveel incidenten er precies plaatsvinden is lastig te zeggen, maar de ngo Human Rights Watch berekende eens dat er in het land elke twee uur iemand wordt verkracht. Volgens andere mensenrechtenactivisten komt het in nauwelijks 3 procent van de zaken tot een veroordeling. Geweld tegen Pakistaanse vrouwen in het algemeen komt überhaupt vaak voor: jaarlijks worden er volgens The Guardian bijna duizend vrouwen vermoord in het kader van eerwraak.

Parlementariërs hebben voorgesteld daders van de ergste zedendelicten, bijvoorbeeld kindermisbruik, publiekelijk op te hangen. Premier Imran Khan zei in september echter dat zoiets niet goed zou zijn voor de Pakistaanse handelsrelaties met de EU. Khan stelde voor om gewelddadige verkrachters in plaats daarvan chemisch te castreren. Het is niet duidelijk of het hiervan zal komen.