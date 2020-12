De kerstkaart maakt een comeback, verzekerde een onderzoeker van het Meertens Instituut mij vorige week, dus ik stond dinsdag in het PostNL-punt met een paar pakken kaarten in mijn handen. Wat bleek: ik mocht ze niet kopen, want ze vielen niet onder de „essentiële producten”. In de HEMA verderop bleken de (helaas veel saaiere) kerstkaarten wel essentieel, net als de sjaals en de mutsen. De kleding, niet essentieel, hing verstopt achter stroken kerstcadeaupapier.

Dat er tussen essentieel en niet-essentieel een grillige grens loopt, weten we al sinds maart. Vanaf het begin van de coronacrisis wordt over alle aspecten van het leven – werk, reizen, consumptiegoederen - een vonnis geveld: dit is onmisbaar, dat niet.

Het begon al in maart: mijn bezoekje aan een goede vriendin in Londen (essentieel, dacht ik) kon niet doorgaan. De even later gepresenteerde lijst met essentiële beroepen was dan weer een opsteker voor mij, want als onderdeel van de media bleek ik een cruciale rol te vervullen in de informatievoorziening. Mijn zus, die als duurzaamheidsconsultant uitrekent wat een eerlijk loon is voor cacaoboeren, bleek niet essentieel.

Vervolgens was er het onderscheid tussen religie (essentieel) en cabaret (niet essentieel) en dat tussen afhalen (essentieel) en uit eten gaan (niet essentieel).

Alleen in de detailhandel was nog geen ranking aangebracht. Toen het maandag toch gebeurde, begon meteen het grote vergelijken. De bloemenkraam wel essentieel, het tuincentrum niet? Stomerijen essentieel? Why?

Ik herinner me dat Mark Rutte tien jaar geleden in NRC vertelde dat „mensen op straat of bij de stomerij” tegen hem hun zorgen uitten over de staatsschuld. Kennelijk ziet hij de stomerij als een soort agora, zoiets gooi je niet dicht natuurlijk.

Wat essentieel is voor de een, is overbodig voor de ander. Voor Mark Rutte is de stomerij essentieel, voor veel anderen niet. Voor knutselverslaafden en lijmsnuivers is lijm essentieel, voor mij meestal niet. Ik heb het niet eens in huis, ontdekte ik toen ik dinsdagavond zelf mijn kerstkaarten in elkaar wilde knutselen.

Wat deze crisis ons vooral leert, is wat voor onszelf essentieel is. Introverten ontdekken dat ze rust essentieel vinden, extraverten merken hoezeer ze opleven van sociaal contact. Werknemers merken dat ze floreren bij autonomie of juist bij veel contact met de baas.

Wat is voor mij essentieel? Het is een leuke vraag om jezelf te stellen, de komende vijf weken. Veel boeienders is er toch niet te doen. Zelf ga ik een ranking maken op de flip-over die ik vorig jaar kocht, en die zich uitstekend leent voor brainstorms bij kaarslicht. Flip-overs zijn niet essentieel, maar er is goed nieuws: je kunt ze online bestellen.

