Met ‘Shadowlands’ is World of Warcraft eindelijk weer toegankelijk voor beginners

Het in 2004 verschenen World of Warcraft doet nog steeds mee. Ontwikkelaar Blizzard brengt af en toe een uitbreidingspakket uit om het online rollenspel nieuw leven in te blazen. Jaren werd een vaste formule gevolgd: het maximaal haalbare level ging omhoog, er werd een nieuw gebied toegevoegd en soms breidde de lijst met speelbare klassen of rassen uit.

Die constante expansie maakte de game slecht benaderbaar voor nieuwkomers. Wie met vrienden wilde spelen, moest veel tijd investeren om een personage eerst op level 120 te krijgen. Eerst moest je door oude gebieden die nagenoeg waren uitgestorven - de meeste spelers waren vertrokken naar nieuwe spelzones. De zoektocht naar power-ups verloor zijn betekenis omdat het spaarzame aantal upgrades verspreid werd over het forse aantal levels.

Het nieuwe uitbreidingspakket Shadowlands lost dat groeiende probleem eindelijk op. Het maximumlevel is voor het eerst niet gestegen, maar juist gedaald - zestig is de max. De eerste vijftig haal je door één van de oude gebieden te spelen, waarna de laatste tien zich richten op een nieuwe plek binnen de game.

Spelers worden naar het hiernamaals getransporteerd, waar ze helpen een probleem met de dodenverwerking op te lossen. Het dient als excuus voor fan-service. Tijdens je strooptocht kom je meerdere overleden helden en schurken tegen.

Het daadwerkelijke spelsysteem is grotendeels hetzelfde. Blizzard wordt wel beter in het verhalen vertellen, met stemacteurs die vertellen wat er gebeurt. Levellen in Shadowlands voelt als een avontuur, niet als werk.

Voor oud-gedienden is dit allesbehalve een revolutie, maar de gemaakte veranderingen zijn essentieel voor iedereen die de game nog eens wil proberen. World of Warcraft is weer toegankelijk voor beginners. Of dat het spel nog eens vijftien jaar op dreef houdt, gaan we nu ontdekken.