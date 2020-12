Luchtvervuiling aangewezen als doodsoorzaak Brits meisje

Een negenjarig meisje uit Londen is overleden als gevolg van overmatige luchtvervuiling. Lijkschouwer Phillip Barlow heeft dat woensdag geconcludeerd op basis van een onderzoek naar de dood van Ella Kissi-Debrah, melden Britse media. Kissi-Debrah overleed in februari 2013 na een astma-aanval. De vuile lucht had de astma veroorzaakt én verergerd, zo blijkt uit het onderzoek van Barlow. Met de uitspraak werd geschiedenis geschreven: nooit eerder is luchtvervuiling in het Verenigd Koninkrijk aangemerkt als oorzaak van de dood van een persoon.

Uit het onderzoek van de lijkschouwer blijkt dat in de Zuid-Londense wijk Lewisham, waar de familie Kissi-Debrah woonde, grote hoeveelheden stikstofdioxide en fijnstof circuleren. De uitstoot werd vooral veroorzaakt door het verkeer in de buurt; het huis van de familie stond op 25 meter afstand van een drukke snelweg. De hoogte van de hoeveelheden is vele malen hoger dan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de landelijk vastgestelde limieten.

In de laatste twee jaar voor haar dood kreeg Kissi-Debrah zeker dertig ernstige astma-aanvallen, die in veel gevallen zo heftig waren dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Het meisje had een vorm van astma waarbij haar longen werden overspoeld door vocht. De laatste keer, in februari 2013, werd dat haar fataal.

‘Keerpunt’

In 2014 werd een gerechtelijk onderzoek uitgevoerd naar haar dood, dat uitwees dat ze was overleden door acute ademhalingsproblemen. Hierbij werd geen melding gemaakt van omgevingsfactoren. Nadat andere slachtoffers van luchtvervuiling de familie wezen op de vervuilde lucht in hun woonbuurt als mogelijke doodsoorzaak, werd een nieuw onderzoek gestart. De uitspraak verhoogt volgens The Guardian de druk op de Britse politiek om luchtvervuiling tegen te gaan.

De Londense burgemeester Sadiq Khan noemt de conclusie van het onderzoek woensdag „een mijlpaal”. „Vandaag moet een keerpunt zijn, zodat andere gezinnen niet onder hetzelfde verdriet hoeven te lijden”, schrijft hij op Twitter. „Giftige luchtverontreiniging is een volksgezondheidscrisis, vooral voor onze kinderen. De ministers en de vorige burgemeester hebben in het verleden te traag gehandeld. We moeten nu lessen trekken uit de conclusie van de lijkschouwer en veel meer doen om de dodelijke plaag van luchtvervuiling in Londen en het hele land aan te pakken.”