In 2040 is aantal ouderen dat langdurige zorg nodig heeft bijna verdubbeld

In 2025 hebben naar verwachting zo’n 25.000 meer ouderen 24 uur per dag zorg nodig. Het huidige aantal van ruim 170.000 stijgt dan naar bijna 200.000. In 2040 hebben naar verwachting ruim 120.000 meer patiënten dan nu langdurige zorg nodig – waarmee het totaal dan bijna verdubbeld is.

Dit schrijven de zorgkantoren, die geld krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de zorg invulling te geven, in hun nieuwe capaciteitsplannen. Hierin brengen ze de tekorten voor de komende twintig jaar voor alle 31 regio’s in kaart. Deze regionale cijfers hebben ze woensdag aan Hugo de Jonge (CDA, Volksgezondheid) aangeboden.

Op dit moment is er voor ruim 21.000 ouderen die een indicatie hebben gekregen voor intensieve zorg geen plek in een verpleeghuis. De meesten krijgen nu intensieve zorg aan huis. Voor zeker 1.700 ouderen is deze situatie thuis niet langer houdbaar. Als er geen extra plekken worden gerealiseerd, komen hier in vijf jaar nog eens 25.000 bij, zegt Caro Verlaan, manager van zorgkantoor CZ, in een reactie. Zij spreekt samen met Jan Megens, manager van zorgkantoor Menzis, namens alle zorgkantoren over de plannen.

Ook veel meer kosten

De kosten van de langdurige zorg zullen ook oplopen. De zorgkantoren berekenden dat voor verpleeghuiszorg voor 25.000 extra patiënten, 2,4 miljard nodig is. Daar komt een eenmalige investering van 4,8 miljard bovenop aan bouwkosten, wanneer alle ouderen een plek in een verpleeghuis moeten krijgen.

Volgens Megens en Verlaan is het voor alle regio’s een grote opgave. „Er is geen regio waarvan we denken, hier is het al klaar”, zegt Verlaan. Maar er zijn wel regionale verschillen. „In een grote stad wonen mensen dichter bij elkaar waardoor een verpleegkundige meerdere ouderen op een dag kan verzorgen, daar is de zorg daardoor efficiënter. Op het platteland is de reistijd langer. Ook is er in een grote stad meer personeel. Op het platteland zijn mensen over het algemeen wel meer bereid voor elkaar te zorgen.” TNO rekende vorig jaar uit hoe het aantal ouderen dat langdurige zorg nodig heeft de komende twintig jaar waarschijnlijk groeit. De zorgkantoren hebben de analyses van TNO voor hun plannen aangevuld met de ‘achterstand’ die er nu al is: de ouderen op de wachtlijst.

Extra plekken

ActiZ, de branchevereniging voor ouderen, hield eerder een enquête onder hun leden, waaruit ze opmaakten dat er „bij lange na niet genoeg plekken gerealiseerd worden”, zegt de woordvoerder. De komende vijf jaar zou het gaan om zo’n 14.000 extra plekken.

Megens van zorgkantoor Menzis benadrukt dat het niet alleen gaat om „bakstenen”, ook om het anders vormgeven van de zorg. „Je kunt ook door middel van technologische innovaties zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.”

Bijvoorbeeld om op afstand de gezondheid en veiligheid van ouderen te monitoren. Maar er moet nu wel echt wat gebeuren, zeggen Megens en Verlaan. Op basis van de cijfers die er nu per regio liggen, hopen ze komend jaar met de gemeentes, woningcorporaties en zorgaanbieders regionaal oplossingen te vinden.