‘Ik woog nog maar 41 kilo. Moeder zei: „Ben jij dat?”’

‘Mijn moeder Entjih Etna, was een Soendanese. Dat is een bevolkingsgroep in West-Java. Mijn vader was een Nederlander, die als militair van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) naar Indië was gekomen. Ik ben dus opgegroeid in die twee culturen. We moesten van mijn vader het ABN spreken. Om ons daarin te drillen, schreef hij lange verzen. Die moesten wij declameren voor de visite op zondag. En als je een fout maakte kon je een tik krijgen.

Over deze serie In 1945 capituleerde Japan. In de kolonie Nederlands-Indië werd de republiek Indonesië uitgeroepen. Na een bloedige oorlog droeg Nederland eind 1949 de soevereiniteit over.

Maar met mijn moeder spraken we Soendanees, een prachtige zangerige taal. Ze kon heel goed vertellen, zeker over de mystieke wereld. Over Dewi Sri, de rijstgodin. En ook Nyai Loro Kidul, natuurlijk, de godin van de Zuidzee.

We woonden in Bandoeng. Mijn vader was na zijn pensioen bij het KNIL hoofd van de markten in die stad. Ik moest hem, voor school, altijd brood brengen. Hij was de enige die brood at bij ons thuis. Boterhammen, met kaas en boter uit Australië. Of worst die hij zelf maakte. Ons gezin telde twaalf kinderen. Ik was nummer zes en ben nu de enige die nog leeft.

Later zat ik op de mulo van het Indo-Europeesch Verbond. De school was gemengd, meisjes en jongens. En we deden samen kastie of korfbal. Natuurlijk ging ik met vrienden naar de bioscoop. Ik zat meestal in zo’n volksbioscoop met het doek in het midden, daar kon je zowel voor of achter gaan zitten. Als je geen geld had, zoals ik, ging je achter zitten, dat was bijna voor niks maar dan waren de beelden omgekeerd. Flash Gordon had je, Gone with the Wind uiteraard, en Tarzan.

Eind 1941 kwam er oorlog met Japan. In 1942, op 19 februari geloof ik, zat ik midden in de stad toen een bombardement kwam. Het was een enorme ravage. Ik had niks. Maar overal om me heen lagen slachtoffers, dood of zwaargewond. Ik heb een lege vrachtauto aangehouden. We hebben die gewonden afgeleverd bij het ziekenhuis. En wat ik geweldig vond, is dat die artsen geen onderscheid maakten tussen de Indonesiërs en Nederlanders. Alle gewonden werden meteen geholpen.

In de oorlog heb ik altijd ondergedoken gezeten. Gewerkt bij de gaarkeuken van de familie Van der Capellen. Aan voedsel had ik toen geen gebrek. Maar in het laatste jaar ben ik gepakt door de Jappen, omdat ik weigerde een loyaliteitsverklaring te tekenen. Ik kwam terecht in de gevangenis in Glodok in Batavia. Het was een hele oude gevangenis vol spoken uit het verleden.

Toen ik na de oorlog thuiskwam, woog ik nog maar 41 kilo. Mijn moeder zei: „Ben jij dat?” Mijn vader had de Japanse gevangenschap niet overleefd. Ik ging in het KNIL waar ik hoofdzakelijk bij de verbindingen heb gewerkt.

Tegen de Japanners koester ik geen wrok. Eind 1949 kreeg ik opdracht mee te gaan met een missie om 500 Japanse krijgsgevangenen per vrachtschip naar hun land terug te brengen. In Japan zag ik dat ook het Japanse volk erg geleden had onder hun keizer. Als je dan Hiroshima ziet en Nagasaki... god, god, wat een oorlog. Ik ben toen wel anders over ze gaan denken. Uiteindelijk zijn het ook maar gewone mensen.

In maart 1950 ben ik getrouwd en in juli zijn we naar Nederland vertrokken. Het afscheid was heel erg, want ik moest mijn moeder daar achterlaten. Ze wilde niet mee. Maar ja, wij moesten weg. Ik heb haar nooit meer teruggezien. Brieven schrijven kon niet, want ze was analfabeet. Telefoon was er ook niet. Ik heb nooit meer contact gehad met haar. Dat vind ik nog steeds heel erg.”