Hoera, Archer is terug uit zijn coma, en zijn animatieserie is terug in oude vorm

Net als kamperen, familiebijeenkomsten en oesters kennen animatieseries voor volwassenen geen grijs gebied wat waardering betreft. Series als BoJack Horseman en Rick & Morty hebben net als Archer een trouwe schare fans die citaten uit het hoofd kennen, met daarnaast een veel groter publiek dat op basis van de premisse – een tekenfilmserie over een misogyne, snotverwaande geheim agent – al bij voorbaat afhaakt. En dat is jammer, want ook deze ‘tekenfilm voor volwassenen’ heeft veel te bieden.

Archer speelt zich af in een internationaal spionageagentschap. Hoofdpersoon Sterling Archer (met de stem van H. Jon Benjamin) is een combinatie van James Bond, Don Draper en een zesjarig kind. Oftewel: bruusk en arrogant, verslingerd aan sterke drank en grenzeloos enthousiast over onbenulligheden – en tegelijk gekmakend goed in zijn vak. Als ’s werelds beste geheim agent (Archers eigen woorden) komt hij met minimale inspanning en maximaal geluk overal mee weg. Het liefst tart hij de zenuwen van collega’s en die van moeder Malory, die het agentschap runt. Door al die pesterijen en achteloosheid ben je als kijker geneigd Archer direct en voorgoed te haten. Toch valt uiteindelijk iedereen voor zijn charme, wat te danken is aan hoe zorgvuldig Archer en andere personages zijn uitgewerkt.

De wisselwerking tussen de collega’s op het spionnenkantoor lijkt daarnaast door een vertrouwenspersoon geschreven: iedereen haat elkaar en het werk, maar is nu eenmaal tot elkaar veroordeeld – waarbij Archer het ergste in ze naar boven haalt: afgunst, achterbaksheid, seksuele frustratie en cynisme. De kracht van de serie ligt besloten in dat ergste en de daaruit voortvloeiende nietsontziende humor, gevangen in vlijmscherpe dialogen en intelligente verwijzingen naar eerdere afleveringen. Niet hinderlijk voor wie net begint, geweldig voor de kijker-van-het-eerste-uur.

Halsbrekend tempo

Waar in de voorgaande drie seizoenen – met wisselend succes – radicaal werd afgeweken van de spionnensetting, is die nu weer terug waar het ooit begon. Voor de vaste Archer-fans is het nieuwe seizoen daarom een spannend moment. Lukt het om het oude niveau van eerdere seizoenen te evenaren? In de eerste afleveringen is het even slikken. Archer keert terug naar het bureau na een driejarig coma – en alles is anders. Secretaresse Cheryl (Judy Greer) is niet langer knettergek en de sullige accountant Cyril (Chris Parnell) is een afgetrainde topagent. En waarom wordt onder werktijd geen sterke drank meer geschonken en scheldt Malory niet meer op elke denkbare etniciteit? Als gaandeweg iedereen toch weer ontaardt in de slechtste versie van zichzelf, onder invloed van Archer, is dat een geruststellende terugkeer naar de oude vorm.

Voor nieuwe kijkers ligt de drempel nog altijd hoog. Voor die nieuweling een tip: geef jezelf drie afleveringen om te wennen aan de pop-art-animaties, de inside humor en het halsbrekende tempo van de dialogen. Misschien dat je daarna – geheel tegen je eigen verwachtingen in – van deze serie begint te houden.

Serie Archer seizoen 11 Netflix ●●●●●