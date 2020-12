Handlangers aanslagplegers Parijs veroordeeld tot levenslang

Mohamed Belhoucine en Ali Riza Polat zijn woensdag veroordeeld voor betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo en een joodse supermarkt in januari 2015. Belhoucine, die bij verstek is veroordeeld, kreeg levenslang. Ali Riza Polat, die een sleutelrol had in de voorbereidingen en het leveren van wapens voor beide aanslagen, kreeg dertig jaar cel. Dat meldt persbureau AFP. In totaal zijn alle veertien betrokkenen schuldig verklaard.

De 32-jarige voortvluchtige Française Hayat Boumeddiene heeft dertig jaar gevangenisstraf gekregen voor deelname aan een terroristische organisatie en het financieren van terrorisme. Boumeddiene, die zich vermoedelijk in Syrië of Irak bevindt, was de partner van de Frans-Malinese Amedy Coulibaly. Twee dagen na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo schoot hij vier mensen dood in een koosjere supermarkt in het oosten van Parijs.

De jongere broer van Mohamed Belhoucine, Mehdi Belhoucine, is bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij de aanslagen. Hij zou Boumeddiene geholpen hebben te vluchten. Vermoedelijk is hij, net als zijn broer, gedood tijdens gevechten in Syrië. De drie daders van de aanslagen, de broers Said en Cherif Kouachi en Amedy Coulibaly, werden door de politie doodgeschoten.

