‘Grootschalig misbruik zorginstellingen Nieuw-Zeeland’

Een kwart miljoen Nieuw-Zeelanders zijn in de afgelopen vijftig jaar misbruikt of mishandeld in zorginstellingen van de overheid en kerk. In totaal gaat het om 256.000 kinderen, jongeren en kwetsbare volwassen - zo’n 40 procent van alle 655.000 Nieuw-Zeelanders die tussen 1950 en 2019 in zorginstellingen verbleef. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van een commissie die in opdracht van de overheid onderzoek deed naar misbruikzaken in zorginstellingen.

Het ging om lichamelijk geweld en seksueel misbruik, zo zouden in psychiatrische instellingen mannelijke patiënten zijn gedwongen om vrouwelijke patiënten te verkrachten. Als ze daar bezwaar tegen maakten, werd hen het zwijgen opgelegd. Volgens de onderzoekscommissie heerste er jarenlang een doofpot-cultuur in de zorginstellingen.

Het onderzoek, dat zich onder meer richtte op psychiatrische instellingen, verpleeghuizen, religieuze weeshuizen en opvangplekken voor gehandicapten, zou aanvankelijk alleen kijken naar zorginstellingen van de overheid. Het werd later uitgebreid naar religieuze instellingen. De kans dat kinderen en jongeren in de kerkelijke zorginstellingen werden mishandeld lag volgens de onderzoekers tussen de 21 en 42 procent.

Maori

Uit het onderzoek komt naar voren dat veel kinderen in staatszorginstellingen werden geplaatst vanwege armoede binnen het eigen gezin. Dat speelde met name bij inheemse Maori’s, die het meest hebben geleden onder het misbruik. Meer dan 80 procent van de Maori-kinderen in de zorginstellingen heeft te maken gehad met misbruik of mishandeling. De „discriminerende houding” van ambtenaren binnen de zorginstellingen zou hieraan hebben bijgedragen, aldus de onderzoekers. Ook gehandicapten bleken oververtegenwoordigd in de misbruikstatistieken in zorginstellingen.

Voorzitter Coral Shaw van de onderzoekscommissie stelt in een reactie te zijn geschrokken van de bevindingen. Volgens de commissie zijn er veel meer misbruikzaken aangetoond dan vooraf werd verwacht, „zelfs volgens de meest conservatieve schattingen”. Shaw spreekt van een „ernstig en slepend maatschappelijk probleem”. In 2018 kondigde de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern het onderzoek aan. Ze noemde de misbruikzaken in de zorg eerder een „duister hoofdstuk uit onze geschiedenis”.