Franse aanklager eist levenslang voor schutter Thalys

De aanklager in Parijs heeft dinsdag levenslang geëist tegen de hoofdverdachte van de verijdelde aanslag in de Thalys van 2015. Dat melden Franse media. Tegen drie medeverdachten zijn straffen van 8 tot 30 jaar geëist. Donderdag wordt er uitspraak in de zaak verwacht.

De Marokkaanse Ayoub El-Khazzani had een kalasjnikov en twee pistolen bij zich toen hij op 21 augustus 2015 ter hoogte van Brussel in de Thalys van Amsterdam naar Parijs stapte. Toen hij het vuur wilde openen werd hij overmeesterd door aanwezige passagiers, waaronder drie Amerikaanse beroepsmilitairen die een rondreis door Europa maakten. Zij kregen daarvoor de hoogste Franse onderscheiding. De Amerikaanse regisseur Clint Eastwood maakte een speelfilm over de verijdelde aanslag waarin de drie Amerikanen zichzelf spelen.

Volgens de rechtbank had El-Khazzani genoeg munitie bij zich om driehonderd mensen te doden. De 31-jarige Marokkaan heeft eerder gezegd alleen de opdracht te hebben gehad Amerikaanse soldaten in de trein te doden en dat hij op het laatste moment twijfelde, maar toen al werd overmeesterd door de passagiers. De aanklagers noemden zijn versie „fantasievol” en namen in de eis mee dat El-Khazzani „tot het einde heeft geprobeerd te doden”.