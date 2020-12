Cultuur als troost in coronajaar 2020

Het jaar begon zo goed voor de cultuursector. Musea hadden 2019 opnieuw met recordcijfers afgesloten. Er waren mooie aankopen gedaan, bruiklenen geregeld voor de ambitieuze tentoonstellingen die voor 2020 op het programma stonden. Op Valentijnsdag, zo memoreert directeur Bart Rutten van het Centraal Museum in het dagboek dat hij voor dit Cultureel Supplement schreef, sprak hij nog een opeengepakte menigte toe op de opening van de tentoonstelling De Tranen van Eros.

Wat volgde, toen vanaf half maart de cultuur op slot moest, was een rollercoaster van afzeggen, uitstellen, herpakken en weer doorgaan. Hoe de cultuursector die coronamaanden beleefde, is in deze themabijlage van het CS te lezen. Zo blikken we met onze vaste gesprekspartners van het Corona Weekboek – van kunstenaar tot galeriehouder, van theaterdirecteur tot muzikant – terug op de voorbije maanden. Hoe heeft corona hun leven en kunst veranderd?

Om het jaar niet in een complete mineurstemming af te sluiten, kijken we in deze bijlage ook naar positieve ontwikkelingen. Heeft corona gezorgd voor meer introspectie, bijgedragen aan intensere kunstbeleving of bijzondere vertelvormen gestimuleerd? Zo signaleerde Ron Rijghard in het theater een herwaardering voor de monoloog en zag Sander Janssens dat online theater een sprong voorwaarts maakte.

Protestmuziek leek dit jaar actueler dan ooit, schrijft Leendert van der Valk. Als er over twintig jaar wordt teruggekeken op het muziekjaar 2020, zo voorspelt hij, zal het de status krijgen van een iconisch kanteljaar, zoals de Summer of Love van 1967. Een moment waarop sociale onvrede, protest, een strijdbare generatie en een enorme lading geëngageerde muziek samenkomen.

Artiesten zaten half maart ineens thuis zonder optredens. Na murwheid en verslagenheid kwam vindingrijke inspiratie. Er waren wonderschone quarantaineliedjes en lockdownalbums, zo memoreert Amanda Kuyper, met de platen van Paul McCartney en Taylor Swift als mooiste voorbeelden. Die waren intiemer, puurder dan ze zonder lockdown zouden zijn geworden.

Dit CS wil ook een beetje troost bieden. Vandaar de lichtpuntjes die als een rode draad door de bijlage lopen – momenten die onze redacteuren hebben ontroerd of gesterkt. Zelf keek ik deze week naar de concertfilm Idiot Prayer van Nick Cave. In de immense lege zaal van het Alexandra Palace in Londen zit de zanger in zijn eentje achter een vleugel en al bij het eerste couplet van het titelnummer werd ik overvallen door melancholie.

If what they say around here is true

Then we’ll meet again

Me and you

Het is een nummer dat gaat over een verloren liefde, een verloren zoon wellicht. Maar in de context van corona gaat het over het gemis van de eenzame artiest en zijn publiek.



Chef Cultuur