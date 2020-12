Minister onderzoekt reisverklaring voor vluchten

Volgens bronnen van AP krijgt aankomend president Joe Biden volgende week een coronavaccin. Viroloog Anthony Fauci had Biden aangeraden het vaccin zo snel mogelijk te nemen. Zelf heeft Biden aangegeven dat hij liever zorgmedewerkers voor laat gaan, maar dat hij inziet dat het belangrijk is dat mensen zien dat hij zelf ook het vaccin neemt.

Minister wil reisverklaring voor vluchten

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) laat onderzoeken of mogelijk is voor reizigers op Schiphol een reisverklaring verplicht te stellen, waarin de noodzakelijkheid van de reis beschreven staat. Dat schrijft zij woensdagavond laat in een brief aan de Tweede Kamer. Het is nog onbekend hoe de verklaring er precies uit zou moeten zien.

De brief van de minister volgt na een derde overleg tussen Van Nieuwenhuizen en Schiphol, waarbij gesproken is over de drukte op de luchthaven. Na eerder overleg nam Schiphol verschillende maatregelen, waaronder het inzetten van extra personeel om wachtrijen te voorkomen en om reizigers op de anderhalve meter afstand te wijzen. Dat is volgens de minister niet voldoende gebleken.

Naast de reisverklaring zullen reizigers die vanuit een risicogebied willen vertrekken voortaan eerst een testverklaring moeten overleggen, waarin staat dat een virustest een negatieve uitslag gaf. Dinsdag werd al bekend dat KLM en Delta met een testverklaring begonnen te werken voor reizigers die vanuit het Amerikaanse Atlanta naar Amsterdam komen.