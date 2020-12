Japanse premier onder vuur om etentjes in steakrestaurants

Een regeringswoordvoerder zei dinsdag dat de premier, die drie maanden geleden werd verkozen , geen regels heeft overtreden. „Het is belangrijk om individuele beslissingen te nemen, om het belang van etentjes in groepen af te wegen tegen de maatregelen om besmettingen te voorkomen.” Minister Yasutoshi Nishimura, verantwoordelijk voor het coronabeleid in het land, zei woensdag dat er op regels voor diners ook niet wordt gehandhaafd. Yoshihide Suga tijdens een persconferentie, eerder deze maand. Foto Hiro Komae/AP

Japan heeft te maken met stijgende besmettingscijfers. In de afgelopen week werden recordaantallen positieve tests gemeld, op sommige dagen bijna 3.000. Volgens de Johns Hopkins University staat het dodental in het land op 2.581. De regering van Suga had vanwege het oplopende aantal besmettingen gewaarschuwd voor de risico’s van grote diners rond de jaarwisseling. Dat hij zelf wel in gezelschap ging tafelen, roept bij de pers en politiek vragen op over zijn geloofwaardigheid.

De Japanse premier Yoshihide Suga ligt in eigen land onder vuur omdat hij verschillende diners heeft bijgewoond terwijl hij zijn landgenoten aanraadt dit soort bijeenkomsten rond het eind van het jaar te vermijden. Zeker twee keer ging de eerste minister eten in chique steakrestaurants. Die diners werden bijgewoond door hooggeplaatste en vaak oudere regeringsfunctionarissen, ook waren er figuren uit de sport- en mediawereld bij. Er werd onder meer gepraat over honkbal, zei een aanwezige.

Duitsland: hoogste dagelijkse aantal sterfgevallen sinds begin pandemie

In Duitsland zijn de afgelopen dag 952 meldingen over sterfgevallen door Covid-19 binnengekomen bij de autoriteiten - het hoogste geregistreerde aantal sinds het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit woensdagmorgen gepubliceerde gegevens van het Robert Koch-Institut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Een dag eerder ontving het RKI nog 590 meldingen over coronadoden. Beide gevallen kunnen in werkelijkheid nog hoger zijn, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung: er zit vertraging in het doorgeven van de gegevens van de deelstaat Saksen, waar de uitbraak naar verhouding momenteel het hevigst is.

Naast de bijna duizend doden registreerde het RKI de voorbije 24 uur ook 27.728 nieuwe positieve testuitslagen. Een week geleden waren dat er nog een kleine 24.000. Meestal piekt het aantal positieve tests in Duitsland tegen het einde van de week, om vanaf het weekend weer iets in te zakken. Gemiddeld genomen zit er een sterk stijgende trend in de cijfers. Vanwege de verslechterende coronasituatie heeft de Duitse regering zondag een ingrijpende lockdown afgekondigd.